إندونيسيا تسجل 7300 إصابة و173 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الإندونيسية تسجيل 7300 إصابة جديدة و173 وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت السلطات - وفقًا لوكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية (أنتارا) اليوم /الأحد/ - أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى مليون و278 ألفًا و653 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 34 ألفًا و489 وفاة.
وأشارت إلى ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى مليون و87 ألفًا و76 شخصًا بعد تعافي 8236 شخصًا اليوم، فيما لا تزال هناك 157 ألفًا و88 حالة نشطة تخضع للعلاج.
يُشار إلى أن إندونيسيا تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء فيروس فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.
إندونيسيا تسجل 7300 إصابة و173 وفاة بفيروس كوروناالأحد، 21 فبراير 2021 05:51 م
كورونا فى إندونيسيا - أرشيفية
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أعلنت السلطات الإندونيسية تسجيل 7300 إصابة جديدة و173 وفاة بفيروس كورونا المستجد.
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