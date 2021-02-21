إعلام ليبى: جماعات مسلحة تسيطر على ميدان الشهداء فى طرابلس بعد حادثة باشاغا

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام ليبي تأكيده أن جماعات مسلحة تسيطر على ميدان الشهداء في طرابلس بعد حادثة الاعتداء على موقف وزير الداخلية الليبى فتحى باشاغا.

وتضاربت الأنباء في العاصمة الليبية طرابلس حول مدى صحة تعرض وزير داخلية حكومة الوفاق فتحى باشاغا لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة مجهولين، وذلك بعد إعلان جهاز دعم الاستقرار التابع للسراج أن باشاغا لم يتعرض لأى محاولة اغتيال في منطقة جنزور.

يأتي ذلك فيما كشفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم الأحد، عن تفاصيل حادثة الاغتيال التي تعرض لها وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا اليوم الأحد في طرابلس.