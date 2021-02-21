إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالمنيا

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى العام لمباشرة العلاج ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيقات.

ومن ناحية أخرى، تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة المنيا الجديدة من إخماد حريق نشب فى عقار بالمدينة بالحى الرابع وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق دون حدوث إصابات بشرية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة لتباشر التحقيقات فى الواقعة.