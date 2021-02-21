اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالمنيا

الأحد، 21 فبراير 2021 12:49 م
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالمنيا انقلاب سيارة - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربي بمحافظة المنيا شمال مركز ابوقرقاص، وتلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي، شمال قرية بلنصوره بمركز أبوقرقاص.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى العام لمباشرة العلاج ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيقات.
 
ومن ناحية أخرى، تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة المنيا الجديدة من إخماد حريق نشب فى عقار بالمدينة  بالحى الرابع وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق دون حدوث إصابات بشرية.
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة لتباشر التحقيقات فى الواقعة.

مديرية الامن

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محافظة المنيا

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