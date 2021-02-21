اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص بإعياء واشتباه تسمم غذائى إثر تناولهم وجبة فاسدة بالبحيرة

الأحد، 21 فبراير 2021 02:29 م
إصابة 5 أشخاص بإعياء واشتباه تسمم غذائى إثر تناولهم وجبة فاسدة بالبحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 5 أشخاص بحالة من الإعياء والاشتباه بتسمم غذائى بسبب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بمركز إيتاى البارود.

كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا من شرطة النجدة، بإصابة الـ5 أشخاص بعد تناولهم الوجبة الغذائية الفاسدة.

وبالفحص تبين استقبال مركز السموم بمستشفى إيتاى البارود 5 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال مصابين بحالة من القىء والإعياء واشتباه بالتسمم الغذائى إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة واحتجازهم لحين تماثلهم للشفاء .

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


تسمم اسره

ايتاى البارود

مركز السموم بالبحيره

مستشفى ايتاى البارود

تسمم غذائي

محافظه البحيره

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