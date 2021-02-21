إصابة 4 أشخاص فى حريق بمسكنهم بقرية بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

استقبل مستشفى ههيا للحروق بمحافظة الشرقية، 4 أشخاص مقيمين بقرية الملكيين البحرية، مصابين بحروق متعددة،نتيجة حدوث حريق بمنزلهم.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا للحروق، بوصول كل من " هانى .أ.ع" 30 سنة وأحمد .م.إ" 22 سنة و" محمد .إ" 17 سنة و" إبراهيم .س" 17 سنة، جميعهم مقيمين الملكيين القبلية مركز الحسينية،مصابين بحروق متعددة بالجسم.

وتبين من التحريات نشوب حريق بمنزلهم نتيجة تسريب الغاز،وأسفر عن إصابتهم، وتم السيطرة على الحريق.