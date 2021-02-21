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إصابة 3 أشخاص فى حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية.. صور

الأحد، 21 فبراير 2021 09:43 م
إصابة 3 أشخاص فى حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية.. صور جانب من الانفجار
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب 3 أشخاص فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمنوفية، الأمر الذى تسبب فى انهيار أحد الحوائط بعقار مكون من ثلاثة طوابق بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم إخماد الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمد المغربى رئيس مباحث مركز شبين الكوم يفيد اصابة 3 أشخاص فى انفجار أسطوانة بوتاجاز، الأمر الذى تسبب فى انهيار أحد الحوائط بعقار مكون من ثلاثة طوابق بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم إخماد الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

جانب من الانفجار (1)
 
جانب من الانفجار (2)
 
جانب من الانفجار (3)

حريق هائل فى المنوفية

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