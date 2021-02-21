إصابة 18 شخص بحادث تصادم بين سيارتين نقل بالطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 18 شخص نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بفنطاس وربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى، أمام جامعة الأزهر بمركز بنى مزار بشمال محافظة المنيا.

تلقى اللواء محموود خليل مدير أمن المنيا، اخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بفنطاس وربع نقل، بالطريق الصحراوى الغربى أمام مقر جامعة الأزهر بالطريق الصحراوى الغربى بمركز بنى مزار ، وذلك بسبب التخطى الخاطئ للسياره الثانية .

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 18 شخص بكدمات وجروح واشتباه ارتجاج ، وجرى نقلهم جميعا لمستشفى التكامل بالشيخ فضل ببنى مزار.

وكان الطريق الدائرى بمركز سمالوط ، شهد اليوم حادث تصادم بين سياره ملاكى ونقل بمقطوره بالطريق الدائرى ، أمام عزبة الشقرانى ، مما أسفر عن مصرع سائق وإصابة 3 أخرين تم نقلهم لمستشفى قلوصنا.