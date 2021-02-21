إصابة سمكرى وزميله بحروق بعد تسريب غاز من موقد فى ورشة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أصيب سمكرى وزميله بحروق فى جسدهما أثناء محاولة الأول للأخير وإنقاذه بعد اشتعال موقد الغاز حال عمله داخل الورشة بناحية ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطه ميت غمر، من مستشفى ميت غمر العام، بوصول كل من كريم .ن.ر 21 سنه سمكرى سيارات، مصاب بحروق بالجبهه والوجه واليدين، من الدرجتين الأولى والثانية بنسبه 10 % ، وأحمد .ف.م 28 سنه سمكرى سيارات مصابا بكدمة بالظهر إدعاء حادث عارض، ويقيمان بقريه صهرجت الكبرى دائره مركز ميت غمر.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز الى مكان البلاغ، وبسؤالهما قرر انه حال عملهما بالورشة ملك الثانى بالقرية محل إقامتهم، وقيام الأول بإشعال موقد غاز صغير، حدث تسريب للغاز مما إدى إلى اشتعال النيران بملابسه، مما أدى إلى حدوث إصابته، وأثناء قيام الثانى بمحاوله انقاذه سقط أرضا، وأحدثت إصابته، وبسؤاله لم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك وأضاف الثانى بعدم وجود تلفيات بالورشة، وتم تحرر عن ذلك المحضر رقم 1666 لسنة 2021 إدارى مركز ميت غمر وجارى العرض على النيابه العامه المباشره التحقيقات.