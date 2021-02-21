اليوم السابع
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إصابة سائق دليفرى وسيدة فى حادثى تصادم متفرقين بالمحلة

الأحد، 21 فبراير 2021 07:48 م
إصابة سائق دليفرى وسيدة فى حادثى تصادم متفرقين بالمحلة اسعاف - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

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أصيب سائق دليفري وسيدة مسنة، فى حادثي تصادم متفرقين بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقى العلاج.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الحوشي مأمور قسم أول المحلة، بورود بلاغين لشرطة النجدة بوقوع حادثي تصادم بشارع البحر الرئيسي أحدهما أمام منطقة الحنفي التجارية، والثاني بجوار الشهر العقاري وعمارات الأوقاف.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغين، وتبين إصابة سائق دليفرى فى حادث تصادم دراجة نارية يستقلها بدراجتين ناريتين أمام عمارات الأوقاف، وتم نقله للمستشفى العام، وتحرير محضر بالواقعة

بينما أصيبت سيدة مسنة، بعدما صدمتها دراجة نارية أثناء عبورها الطريق للاتجاه المقابل أمام منطقة الحنفي التجارية، وتم نقلها للمستشفى العام وعمل الإسعافات والفحوصات اللازمة لها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

 

 


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