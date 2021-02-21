إزالة عقارات بالبساتين لتوسعة الطريق الدائرى بعد صرف التعويضات للسكان.. صور

واصلت أجهزة محافظة القاهرة أعمال إزالة العقارات بمحيط الطريق الدئرى بحى البساتين ضمن أعمال التوسعة الجارى تنفيذها للطريق الدائرى ضمن خطة تطوير الطرق التى يتم تنفيذها، حيث أشرف اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين على أعمال الإزالة الجارية بالتنسيق مع قوات الشرطة ووزارة النقل بعد صرف التعويضات للسكان.

ويتم الآن إزالة العقارات لتوسعة الطريق الدائرى من امتداد شارع الجزائر حتى نفق البودرة بمنطقة عزبة النصر، كما تمت أعمال إزالة بمنطقة بير أم سلطان.

وكانت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أكدت أن إجمالى ما تم حصره من عقارات لتوسعة الطريق الدائرى والمقرر إزالتها 390 عقارا، وعدد الأسر التى سيتم تعويضها 1380 أسرة بنطاق حى البساتين، أما المحلات التى تم حصرها بنطاق حى البساتين بلغت 296 محلا والورش 136 ورشة.

وبدأت الأجهزة التنفيذية بإزالة المنشآت المتعارضة مع مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائرى، حيث تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائرى بحى البساتين، حيث تتم الأعمال بالتنسيق مع وزارة النقل.

وكانت محافظة القاهرة بدأت فى إخطار السكان بمحيط الطريق الدائرى بالمناطق التى تشهد أعمال توسعة، والتى تستلزم إزالة، حيث بدأت رئاسة حى البساتين بالقاهرة، أعمال الحصر للعقارات المقرر إزالتها بالقرب من الطريق الدائرى، وذلك تمهيدا لتعويض أصحابها، بعد نزع ملكيتها، لصالح مشروع توسعة الدائرى حيث بلغت قيمة التعويضات للسكنى "الغرفة الواحدة 40 ألف جنيه، الصالة 40 ألف جنيه، المطبخ + الحمام 40 ألف جنيه".

كما يتم تعويض المحال التجارى بالمتر، حيث بلغت التعويضات للتجارى والتى تشمل الورش والمخازن والمحلات 3 آلاف جنيه للمتر الواحد، وطالبت رئاسة الحى من المواطنين الذين سيتم تعويضهم، فتح حساب بنكي، وموافاتهم بصورة الفيزا ورقم الحساب، حتى يتنسى للحى تحويل إجمالى قيمة المستحقات بالتعويض المالي، وتحويل المال للبنك ومنح الأهالى فرصة لإخلاء العقار.