اليوم السابع
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إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية: طائرة يونايتد إيرلاينز عادت بسلام لمطار دنفر رغم عطل أحد محركاتها

الأحد، 21 فبراير 2021 03:00 ص
إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية: طائرة يونايتد إيرلاينز عادت بسلام لمطار دنفر رغم عطل أحد محركاتها يونايتد ايرلاينز
كتب: أحمد علوى

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قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز أصيبت بعطل في المحرك الأيمن بعد وقت قصير من مغادرتها مطار دنفر الدولي في طريقها إلى هونولولو أمس السبت مما أدى إلى تناثر أجزاء منها لكنها عادت بسلام إلى المطار.

وقالت شركة يونايتد في بيان إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن الرحلة رقم 328 التي كانت تقل 231 راكبا و طاقما مؤلفا من عشرة أفراد.

ونشرت شرطة برومفيلد بولاية كولورادو صورا لقطع تطايرت من الطائرة البوينج 777-200 لكن لم ترد تقارير فورية عن أي إصابات على الأرض.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها ستجري تحقيقا بالاشتراك مع

المجلس الوطني لسلامة وسائل النقل .

وأظهرت على ما يبدو الصور التي نشرتها إدارة الشرطة تناثر قطع كبيرة خارج منزل وعلى أرض عشبية بعد تطايرها من الطائرة شملت غلاف محرك.

وأظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي سحابة من الدخان الأسود خلفتها الطائرة.

وكان يمكن سماع رجل في المقطع المصور يقول "شيء ما انفجر".

وقالت إدارة شرطة برومفيلد على تويتر "إذا وجدت أجزاء رجاء لا تلمسها أو تنقلها .

"المجلس الوطني لسلامة وسائق النقل يريد بقاء كل الأجزاء في مكانها من أجل التحقيق".

 


يونايتد إيرلاينز

عطل بمحرك طائرة

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