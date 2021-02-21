اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة 4 من مسؤولى الوحدة المحلية بكرداسة للمحاكمة بسبب مخالفات عقار فيصل

الأحد، 21 فبراير 2021 12:09 م
إحالة 4 من مسؤولى الوحدة المحلية بكرداسة للمحاكمة بسبب مخالفات عقار فيصل المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية-أرشيفية
كتب: عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة أربعة متهمين من مسؤولي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية المخالفات التي شابت بناء أحد الأبراج السكنية بمحافظة الجيزة ونشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بهذا العقار والمعروف إعلاميًا "بحريق برج فيصل".
 
 
وجاء المتهمين الذى تم إحالتهم للمحاكمة كل من مهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة سابقاً وبالمعاش اعتبارًا من 14 إبريل 2018 ، ومدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 29 نوفمبر 2017  حتى 13 يناير 2019 ، وحالياً بحي جنوب الجيزة، ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 10 يناير 2019 وحتى 18 فبراير 2020 ، وحاليًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس، ومديرة التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 21 يناير 2019 وحتى 27 يوليو 2019 وحاليًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم.  
 
 
كما أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإخطار شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لمساءلة كلٍ من مديرة إدارة الجهد المنخفض، ومدير عام شبكات كهرباء فيصل، التابعة لشركة جنوب القاهرة، لما أسند إليهم من التقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة، وعدم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي للعقار محل التحقيق، مما ترتب عليه حصول مالكي العقار ووحداته على التيار الكهربائي خلال تلك المدة دون وجه حق ودون سداد القيمة المقررة.
 

النيابة الإدارية

مدينة كرداسة

الفساد المالي والإداري

عقار فيصل

حريق عقار فيصل

حريق فيصل

حريق الدائرى

عقار الدائرى

البناء المخالف

أخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البدء فى إخلاء منقولات قاطنى عقار فيصل المحترق بالجيزة.. صور

الخميس، 18 فبراير 2021 04:56 م

إجراءات استثنائية بمحيط عقار فيصل المحترق.. هل سيتم إزالته؟ فيديو

الخميس، 18 فبراير 2021 12:49 م

مصادر بالجيزة: تشكيل لجنة هندسية للمرة الثانية لمعاينة عقار فيصل

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:00 ص

شاهد كيف أكلت النيران عقار فيصل المحترق

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 12:40 م

مصادر بالجيزة: إزالة عقار فيصل مرهون بالبدء فى تحليل عينة الأعمدة

الأحد، 14 فبراير 2021 12:00 ص

الأدخنة تتصاعد من عقار فيصل المحترق بالجيزة لليوم الـ14.. فيديو

الخميس، 11 فبراير 2021 12:20 م

أجزاء تتساقط ودخان لا يتوقف منذ 13 يوما.. آخر مشاهد عقار فيصل المحترق قبل إزالته

الأربعاء، 10 فبراير 2021 04:20 م

من عمارة لوران لعقار فيصل المحترق.. كارثة اسمها العشوائيات.. فى تليفزيون اليوم السابع

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 04:12 م

أدخنة عقار فيصل المحترق تتصاعد لليوم الـ11 رغم بدء عمليات الإزالة.. فيديو

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 12:08 م

استمرار تصاعد الأدخنة من عقار فيصل المحترق لليوم العاشر.. فيديو

الإثنين، 08 فبراير 2021 10:24 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة