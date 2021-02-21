أول تعليق لمتحدث الصحة بعد قرار ترقيته كمساعد للوزيرة: تقدير للقيادات الشبابية

كتب أحمد عرفة

علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، على قرار ترقيته لمنصب مساعدًا لوزير الصحة والسكان للإعلام الصحى والتوعية والتواصل المجتمعى والسكانى، قائلاً: "مسؤولية كبيرة وثقة غالية من الوزيرة وأتمنى اكون قدها، حيث أنه جرى على مدار أمس واليوم حركة تنقلات وترقيات وإبراز أكبر لدور القيادات خاصة الشبابية لدورهم في مواجهة جائحة كورونا، والأمور الفنية داخل الوزارة .

وأضاف المتحدث باسم وزارة خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن الوزيرة تملك روح بتعزيز دور القيادات الشبابية وبنشكرها على ذلك".

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد اصدرت اليوم الاحد، عددًا من القرارات الوزارية، وذلك استكمالاً لحركة الترقيات التى تم إجراؤها أمس السبت، حيث نص القرار الأول الذى حمل رقم (88) لعام 2021 على تكليف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، للعمل مساعدًا لوزير الصحة والسكان للإعلام الصحى والتوعية والتواصل المجتمعى والسكانى بجانب عمله متحدثا رسميا للوزارة، وذلك لجهوده المبذولة خلال الفترة الماضية فى التواصل المجتمعى وإبراز جهود الوزارة فى مختلف قطاعاتها وهيئاتها، فضلاً عن استحداث ملف التوعية والذى يخدم العديد من القضايا الصحية من ضمنها (جائحة فيروس كورونا المستجد، والتأمين الصحى الشامل، والمبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة) وذلك من خلال جميع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لوزارة الصحة والسكان على مواقع التواصل الاجتماعي.