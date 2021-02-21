"أوقاف الإسكندرية" تعقد الاختبارات لمقيمى الشعائر والواعظات

الإسكندرية أسماء على بدر

عقدت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، الاختبار الشفهى للأئمة وخطباء المكافأة ومقيمى الشعائر والواعظات المتقدمين للمسابقة الثقافية، بمقر المديرية التاسعة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

بناء على توجيهات الكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبإشراف الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

وأشار البيان الصادر اليوم، إلى أنه تأتى هذه المسابقة فى سبيل إحياء ثقافة التعلم المستمر ورفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة.

وتابع أن المسابقة تأتى الفرع الأول : أحكام التلاوة ومقاصد السور ويشمل معرفة وإتقان وتطبيق أحكام التلاوة على أجزاء : (28 , 29 , 30) من القرآن الكريم وهى : (قد سمع , تبارك , عم ) , مع فهم المقاصد العامة لسور هذه الأجزاء.

واستكمل الفرع الثانى الثقافة الفقهية وتتناول كتابين , وهما :قواعد الفقه الكلية، فهم مقاصد السنة النبوية .. رؤية عصرية، والفرع الثالث بشأن مخاطر الإلحاد مشكلات وحلول , فى ضوء كتاب “مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة” وغيره من الكتب المتاحة فى موضوعه.

وأضاف أن الفرع الرابع : أساسيات علم النفس وعلم الاجتماع، والفرع الخامس : وسائل تطوير الدعوة الإلكترونية , ويتضمن هذا الفرع فقط تقديم ملخص ورقة بحثية بما لا يزيد عن خمس صفحات، ومن ينجح سيتم تصعيده للوزارة.