أمين عام"التعاون الإسلامى"لوزير الخارجية اليمنى: ندعم الحل السلمى لأزمة اليمن

إيمان حنا

جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين التأكيد على دعم المنظمة لليمن في جميع المجالات للمساهمة في تحقيق السلم والأمن والاستقرار به، جاء ذلك خلال لقائه اليوم الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير خارجية الجمهورية اليمنية.وفق بيان من المنظمة .

وقد استعرض الجانبان الجهود الأممية لحل الأزمة اليمنية والجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية الشرعية للاستجابة لمشاغل المواطنين وتطلعاتهم. وتم التأكيد على أهمية اتفاق الرياض الذي أسهم في إيجاد المناخ المناسب لحل العديد من القضايا على الساحة اليمنية وأهمية التوافق بين الأطراف اليمنية.

وتطرق الجانبان إلى تطورات الوضع الإنساني في اليمن وإلى أهمية إسهام منظمة التعاون الإسلامي في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، وثمن الوزير اليمني وقوف منظمة التعاون الإسلامي الى جانب الشعب اليمني والدور المهم الذي تضطلع به للتشجيع على الحل السلمي للأزمة اليمنية.