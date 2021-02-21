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أمين الأمم المتحدة يدعو الحكومة الصومالية لعقد اجتماع عاجل بشأن العملية الانتخابية

الأحد، 21 فبراير 2021 05:00 ص
أمين الأمم المتحدة يدعو الحكومة الصومالية لعقد اجتماع عاجل بشأن العملية الانتخابية الوضع فى الصومال
كتب: أحمد علوى

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الحكومة الصومالية والولايات الأعضاء، إلى عقد اجتماع عاجل للتوصل إلى اتفاق بشأن العملية الانتخابية.

وأعرب جوتيريش - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الصومالية، امس السبت عن قلقه بشأن أعمال العنف التي وقعت الخميس الماضى في العاصمة الصومالية مقديشيو.. داعيا جميع أطراف الصراع في الصومال إلى العمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وكانت قد اندلعت معركة بالأسلحة النارية في وسط مقديشيو، فيما أغلقت قوات الحكومة الصومالية بعض الشوارع لمنع الاحتجاج على تأجيل الانتخابات.. وجاءت هذه الاشتباكات بعد ساعات من تبادل إطلاق النار بين مقاتلين موالين للحكومة وآخرين تابعين للمعارضة.

 


الامم المتحدة

الحكومة الصومالية

الانتخابات فى الصومال

اخبار الصومال

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