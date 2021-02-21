أمطار ورياح عاصفة وثلوج وانخفاض كبير فى درجات الحرارة بالمغرب

الرباط (أ ش أ)

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية فى المغرب هطول أمطار قوية رعدية بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وحتى السادسة مساء، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبلغ ما بين 30 و40 مليمترا، حيث تتعرض أغلب جهات المغرب لهطول الأمطار بغزارة وبصفة مستمرة.



وحذرت الأرصاد الجوية من تساقطات ثلجية ابتداء من ارتفاع 1500 متر، بسمك بين 10 و40 سنتيمترا، ستشهدها منطاق كثيرة شمال ووسط المغرب، وكذلك هبوب لرياح عاصفية محلية قوية ستبلغ سرعتها بين 75 و90 كيلومترا في الساعة، كما ستنخفض درجات الحرارة ابتداء من اليوم.

