أمطار خفيفة مصحوبة بانخفاض الحرارة على مطروح والساحل الشمالى..فيديو

مطروح – حسن مشالي

بدأت موجة تقلبات الطقس، بسقوط أمطار خفيفة وبرودة في الجو على المناطق المتفرقة بمدن محافظة مطروح والساحل الشمالي، وأثرت حالة الطقس على حركة المواطنين بالشوارع، حيث التزم معظمهم بالمكوث في المنازل أو الأماكن المغلقة.

ولم تتلق غرف عمليات المحافظة، أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب سوء الأحوال الجوية، ويتم المتابعة مع جميع غرف عمليات مجالس المدن والقطاعات المختلفة على مدار الساعة.

وكانت محافظة مطروح، شهدت خلال الأيام الماضية سقوطا للأمطار بشكل متقطع، في ظل استعداد أجهزة المحافظة للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه، وإصلاح الأعطال في المرافق والاستجابة لبلاغات المواطنين، من خلال غرف العمليات بمجالس المدن وديوان عام المحافظة على مدار الـ 24 ساعة.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعلن عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار، بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن سيارات ومعدات الشركة، ومجلس المدنية، تنتشر بالشوارع والمناطق التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، للعمل على إزالتها، لتسيير حركة المشاة والسيارات.

يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملئ الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.