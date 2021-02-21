أطباء مستشفى القرنة ينقذون فتاة من الموت بعد تناولها "صبغة شعر"

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور حسام عبد الستار مدير مستشفى القرنة المركزى غرب محافظة الأقصر، أنه نجح الفريق الطبى بالمستشفى فى إنقاذ فتاة من الموت تبلغ من العمر 16 سنة، وذلك بعد تناولها مادة سامة "صبغة شعر" ووصلت للمستشفى بحالة صحية سيئة.

البداية كانت باستقبال قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى القرنة المركزى، فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، وهى فى حالة متدهورة بعد تناول مادة سامة "صبغة شعر"، وعلى الفور قام أطباء قسم العناية المركزة بالتدخل السريع، حيث أكد حسام عبد الستار مدير مستشفى القرنة المركزى، أن الحالة فى حالة مستقرة حتى الآن بعد التدخل الطبى لعلاجها.

وقدم الدكتور حسام الشكر للدكتور منتصر عبد الفتاح أستاذ طب جامعة أسيوط، وهو المشرف الفنى على العنايات المركزة بالأقصر، والدكتور أحمد حمادة إمبابى والدكتور أحمد ناصر الأمير والدكتور رومانى جرجس، كما قدم الشكر للتمريض العناية المركزة لما بذلوه من مجهود لإنقاذ حياة الفتاة.

وكان قد تفقد نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيرى، مستشفى القرنة المركزى بمدينة القرنة، لمتابعة انتظام العمل بالمستشفى ومستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، ووجه نائب المحافظ، خلال الجولة بتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مشددا على ضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض وتنفيذ الإجراءات المتبعة فى استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما تفقد نائب المحافظ مركز طب أسرة القرنة، والذى تم تأهيله للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالمحافظة، حيث تابع إجراءات تسجيل المواطنين للاشتراك فى منظومة التأمين وفتح ملفات عائلية وإجراءات الفحص الطبى لهم، حيث تأتى زيارة نائب المحافظ للمؤسسات الطبية فى إطار المتابعة المستمرة والدورية لحالة المستشفيات والقطاع الصحى بالمحافظة وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالمرور على المستشفيات ومتابعة توفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية.