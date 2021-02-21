أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأحد

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية اليوم الأحد 21-2-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، أما 1 يورو سجل تباينا ليسجل 4.54 ريال سعودى مقابل سعره من قبل كان بـ 4.55 ريال سعودى، و1 ريال سعودى ثابت عند سعر بـ 0.22 يورو.

وسجلت أسعار خام برنت الآجلة المكاسب الأسبوعية الخامسة لها علي التوالي، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت بمقدار 0.8% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الخسائر الأسبوعية الأولي لها في ثلاث أسابيع، منخفضة بمقدار 0.4% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.



وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.54 ريال سعودى مقابل سعره من قبل كان بـ 4.55 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 28.14 ين ياباني مقابل سعره من قبل كان بـ 28.11 ين يابانى.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.17 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 215.31 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 215.34 ريال.

وكانت العقود الأميركية الآجلة للذهب تراجعت بنسبة 0.3% إلى 1769.20 دولار، خلال تعاملات هذا الأسبوع لكن هناك توقعات بارتفاع مرتقب الأسبوع الجديد الذى يبدأ غداً الاثنين.

وقال هاريش ف. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية إن الأسعار انتعشت بعد أن بلغت مستوى الدعم الفني عند 1760 دولارا وذلك هو السبب في أننا نشهد بعض التعافي في الأسبوع الجديد، لكنه أضاف أن الذهب سيواصل الخضوع لضغوط بسبب التفاؤل المحيط بتعافي الاقتصاد العالمي، وبيانات اقتصادية قوية، وارتفاع العوائد واستقرار الدولار.