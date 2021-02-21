اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم.. تبدأ من 26 جنيها للكيلو

الأحد، 21 فبراير 2021 10:00 ص
أسعار الدواجن اليوم.. تبدأ من 26 جنيها للكيلو دواجن
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد 21-2-2021 ، في السوق المحلى، وقال مصطفى نجاح صاحب محل لبيع الدواجن الحية إن أسعار الدواجن مستقرة، حيث تتراوح بين 26-29 جنيها للكيلو للدواجن البيضاء المزارع. 
 
وأضاف نجاح في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الدواجن البلدى يتراوح السعر بين 34-36 جنيها، بينما يتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها للدجاجة وزن كجم صافي. 
 
وأشار نجاح إلى أن سعر كرتونة البيض المزارع يتراوح بين 38-40 جنيها للكرتونة، ويتراوح سعر كرتونة البيض للبلدي بين 44-47 جنيها. 
 
والجدير بالذكر أن الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية واصلت تكثيف واستمرار أعمال لجان التقصى النشط وبرامجها التوعوية لمربى الطيور بأهمية التحصين والمتابعة الدورية كإجراء احترازى خلال موسم الشتاء بحثا عن فيروس انفلونزا الطيور والذى ينشط فى الشتاء، وحملات بيطرية لتحصين الطيور والتقصى النشط، ضد مرض أنفلونزا الطيور أو الأمراض الوبائية المستوطنة، والتى يقوم بها أطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات دوريا سواء كانت فى المزارع أو قطاع الأهالى، وأسواق الطيور.

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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