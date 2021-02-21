أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 21-2-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 21-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات مصرية وعربية، وربح رأس المال السوقي نحو 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.479 مليار جنيه.

إيقاف تداول 27 شركة



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 27 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العالمية للاستثمار والتنمية، سبيد ميديكال، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الأهلي للتنمية والاستثمار، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الأهرام للطباعة والتغليف، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الحديد والصلب المصرية، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، ريكاب للاستثمارات المالية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الكابلات الكهربائية المصرية، القاهرة للإسكان والتعمير، مصر للألومنيوم، العامة لصناعة الورق-راكتا، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ المنصورة للدواجن، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، مجموعة عامر القابضة، جلاكسو سميثكلاين، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، بنك الكويت الوطني-مصر، أوراسكوم المالية القابضة.

البورصة تربح 4.4 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات مصرية وعربية، وربح رأس المال السوقي نحو 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.479 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 653 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.72%، والعرب على 5.33% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 41.5 مليون جنيه، 21.4 ألف جنيه، 24.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 339.5 ألف جنيه، 55.5 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 11425 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 2383 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 14093 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 4407 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 2392 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3420 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 1355 نقطة.

وصعدت أسهم 119 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بنك الكويت الوطني-مصر بسعر إغلاق 32.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.97%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 9.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.91%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 17.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.88%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 8.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.74%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 3.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.46%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 34.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.79%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.359 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.28%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.187 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.61%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 33.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.38%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 33.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.32%.