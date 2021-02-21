اليوم السابع
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أسرة مالكوم إكس تكشف عن خطاب يدين الشرطة ومكتب التحقيقات فى مقتله

الأحد، 21 فبراير 2021 09:38 م
أسرة مالكوم إكس تكشف عن خطاب يدين الشرطة ومكتب التحقيقات فى مقتله الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
رويترز

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كشف أفراد أسرة مالكوم إكس عما وصفوه بخطاب كتبه ضابط شرطة متوفى جاء فيه أن إدارة شرطة نيويورك ومكتب التحقيقات الاتحادي كانا وراء مقتل الناشط الأسود وداعية الحقوق المدنية المشهور.

وكان مالكوم إكس خطيبا مفوها برز باعتباره المتحدث على مستوى البلاد باسم "أمة الإسلام" وهي جماعة للأمريكيين السود المسلمين اعتنقت فكرة انفصال السود.

وقضى مالكوم إكس أكثر من عقد مع الجماعة قبل أن يتبين له عدم جدوى الفكرة وينفصل عنها علنا في عام 1964. وتبنى وجهات نظر معتدلة عوضا عن آرائه السابقة فيما يتعلق بالفصل العنصري.

وقتل مالكوم إكس في مرقص أودوبون في نيويورك وكان يستعد لإلقاء كلمة. وأدين ثلاثة من أعضاء جماعة أمة الإسلام بإطلاق النار عليه.

والخطاب الذي كشفت عنه أسرة مالكوم إكس في مؤتمر صحفي منسوب إلى ضابط سري سابق في إدارة شرطة نيويورك يدعى ريموند وود. وانضم ابن عمه ريجي وود إلى بعض بنات مالكوم إكس في المؤتمر الصحفي الذي عقد في المكان الذي كان يوجد فيه مرقص أودوبون للكشف عن الخطاب.

وجاء في خطاب ريموند وود أن رؤساءه في إدارة شرطة نيويورك ضغطوا عيه لإيقاع اثنين من أفراد تأمين مالكوم إكس في جرائم كان من نتيجتها إلقاء القبض عليهما قبل أيام قلائل من إطلاق النار عليه ومقتله.

وجاء في الخطاب أن إلقاء القبض على الاثنين حال دون قيامهما بتأمين الباب في المرقص كما كان جانبا من مؤامرة بين إدارة شرطة نيويورك ومكتب التحقيقات الاتحادي لقتل مالكوم.

 

 


الشرطة الأمريكية

أمريكا

مالكوم إكس

مكتب التحقيقات الاتحادي

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