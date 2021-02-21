"أدب الحوار وإحترام الآخر".. ندوة بمديرية الشباب ورالياضة بالشرقية الثلاثاء

الشرقية - إيمان مهنى

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وفى هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة سوف تقوم المديرية بتنظيم لقاء ثقافى دينى عن أدب الحوار واحترام الأخر يتم عرضه بعد غدٍ الثلاثاء فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكترونى والتحول الرقمى لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك وكذلك صفحة مديريه الشباب والرياضة بالشرقية من خلال الرابط التالى https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

أضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة إلى أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ عاطف شومان مديرعام التعليم الثانوى بالأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والذى سوف يتحدث فيها عن ضرورة مراعاة آداب الحديث خاصة مع الكبار ويبين آداب الإسلام وأخلاقياته فى الحوار، ويوضح أن ديننا الحنيف يرتقى بأدب الحوار بين الناس، حيث يعلمنا كيف نتحاور بأدب، وكيف نختلف من دون شجار، وكيف نتجنب النزاع الذى ينتهى بنا إلى إفساد علاقات المودة والرحمة، وإهدار فرص التواصل والإتفاق على ما يحقق صالح الدين والوطن.