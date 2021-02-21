أخبار مصر.. فتح التسجيل أمام المواطنين لتلقى لقاح كورونا الأسبوع المقبل

نشر اليوم السابع المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، فتح التسجيل أمام المواطنين لتلقى لقاح كورونا الأسبوع المقبل، وتصريح سفيرة مصر بالسنغال تأخر وصول بعثة الزمالك بسبب تصريحات دخول موريتانيا، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفينة متنوعة.

واقرأ في أخبار مصر

وزارة الصحة: لم نرصد أى تحور بفيروس كورونا في مصر حتى الآن

أكد الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، عدم رصد أى تحور في فيروس كورونا في مصر حتى الآن، مشددا على أن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية كان سببا في تراجع عدد الإصابات واستقرارها.

"حياة كريمة" بوابة تطوير ريف مصر.. توصيل خدمات الصرف الصحى لـ37.5%.. والهدف التغطية الكاملة خلال 3 سنوات.. التوسع فى عيادات الصحة الإنجابية وبرامج التوعية وتأهيل المنازل وزيادة المدارس وتنفيذ مشروعات إنتاجية

تستهدف مبادرة حياة كريمة التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، ولتغيير واقع الريف المصرى، وتوفير حياة بمعنى الكلمة للفئات البسيطة وغير القادرة، وذلك في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية، وتعد من أهم وأبرز المبادرات التي اُطلقت خلال السنوات الأخيرة التي كان لها دور مباشر ونتائج عظيمة على المجتمع، كما تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

مينا مسعود يحتفل بيوم الحيوان الأليف بصورة مع كلبه.. ويعلق: "يستحقون حبنا"

تفاعل الفنان المصرى العالمى مينا مسعود، مع فعاليات اليوم الوطنى لمحبة الحيوانات الأليفة الذى يحتفل به سكان الولايات المتحدة في أواخر شهر فبراير من كل عام، حيث يحرص مواطني الولايات المتحدة خلال هذه العطلة على اظهار اهتمام خاص بحيواناتهم الأليفة، ونشر مينا مسعود صورة مع كلبه على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق بمناسبة هذا اليوم: "الفراء أو الريش أو الزعانف، إنهم يستحقون حبنا".

قط يترشح لمنصب العمدة فى بلدة ألمانية والسلطات ترفض لأسباب رسمية.. التفاصيل

يتجه سكان بلدة ديمين الألمانية الصغيرة والقديمة فى مكلنبورج فوربومرن، التي كانت ذات يوم جزءًا من الرابطة الهانزية، إلى انتخاب رئيس جديد للبلدة، لكن أحد المرشحين الجدد للمنصب الرسمى ليس من البشر، حيث أعد صاحب قطة تدعى "كفاركى"، تبلغ من العمر 6 سنوات، الوثائق المطلوبة لترشيح القطة لمنصب الرئيس الجديد للبلدة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض لأسباب رسمية على حد رد السلطات.

وصول ناقلة غاز مسال لنقل أول شحنة للتصدير من دمياط للإسالة بعد توقف 8سنوات

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن وصول ناقلة الغاز المسال Golar Glacier والتي ستنقل أول شحنة غاز للتصدير من مصنع دمياط للإسالة وذلك بعد توقف دام أكثر من 8 سنوات، وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه يتم حاليا الإعداد لبدء عمليات التحميل .

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت يوم الخميس على تراجع.

سفيرة مصر بالسنغال تعلن تأخر وصول بعثة الزمالك بسبب تصاريح دخول موريتانيا

كشفت نهى خضر، سفيرة مصر بالسنغال، عن وجود أزمة فى وصول بعثة الزمالك إلى السنغال، بسبب تصاريح دخول الأراضي الموريتانية، وقالت السفيرة فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، الزمالك لم يصل حتى الآن لوجود مشكلة فى الطيران، وحالياً الفريق بالجزائر وليس لديهم تصريح لدخول الأجواء المورتيانية، وطلعوا مرتين وحاولوا ورجعوا مرة أخرى وحالياً حاولون الوصول عن طريق المغرب ونتابع معهم

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت يوم الخميس على تراجع.

اتحاد الغرف السياحية: 4 ملايين سائح زاروا مصر عام 2020

قال حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن السياحة في مصر تسير بشكل جيد، مقارنة بدول أخرى، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا، التي أثرت سلبًا على القطاع بكل دول العالم.

وأضاف هزاع، خلال لقاء ببرنامج «صباح البلد»، أن عدد السياح في مصر خلال عام 2020، بلغ 4 ملايين سائح، على عكس 2019 التي وصل عدد السياح فيها إلى 13 مليونا، وهو ما يؤكد الفارق الكبير الذي أثر على السياحة من جائحة كورونا.

وزيرة الصحة: فتح التسجيل أمام المواطنين لتلقى لقاح كورونا الأسبوع المقبل

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على فتح باب التسجيل أمام المواطنين لتلقى لقاح كورونا من الأسبوع المقبل.

وقالت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم أن الوضع الوبائى لفيروس كورونا في مصر يشهد استقرارا للأسبوع الثالث على التوالي، مشيرة إلى أن تم إعطاء اللقاحات للأطقم الطبية العاملة في وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة والجامعات الذين يواجهون جائحة كورونا.

لجنة مكافحة كورونا: الإبقاء على بروتوكول نوفمبر 2020 بعد ثبوت كفاءته

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن إجراء تعديل على بروتوكول "كورونا"، مشددا أن ذلك ليس معناه تغيير لكن هناك بعض الادوية التي أثبتت كفاءتها سيتم اضافاتها.

وزيرة الصحة: هدفنا توفير 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الدولة تعمل على توسيع دائرة الحصول على لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن هدفنا الحصول على 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وتم الاتفاق مع التحالف الدولى للقاحات على توفير 40 مليون جرعة.

أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأحد 21 فبراير 2021 إلى الجمعة 26 فبراير 2021 .

إحالة 4 من مسؤولى الوحدة المحلية بكرداسة للمحاكمة بسبب مخالفات عقار فيصل

أمر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة أربعة متهمين من مسؤولي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية المخالفات التي شابت بناء أحد الأبراج السكنية بمحافظة الجيزة ونشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بهذا العقار والمعروف إعلاميًا "بحريق برج فيصل".

الاعتماد والرقابة الصحية يكشفان وضع أول معايير لتقديم خدمات طبية بمقاييس عالمية للمصريين.. إلزام القطاع العام والخاص بالتطبيق لأداء خدمات التأمين الصحى الشامل.. أشرف إسماعيل:العمل بأحدث برتوكولات العلاج الدولية

أكد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أنه تم وضع أول معايير تسجيل واعتماد للمنشآت الصحية بمصر فى سابقة هى الأولى من نوعها إقليميا لتواكب التطور العالمى لمنظومة تقديم الخدمات الصحية بما يضمن تقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية التى تستند إلى ركائز الحوكمة الإكلينيكية.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية فى تصريحات لـ"اليوم السابع": نستهدف تحقيق رؤية القيادة السياسية بتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية بحيث يتم القضاء على الأخطاء الطبية، وكذلك هدر الموارد يذهب جراء عدم الاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمالية.

وزيرة الصحة: نتسلم شحنة كبيرة من لقاحات كورونا قريبا لبدء توزيعها على المواطنين.. الدكتورة هالة زايد: فتح التسجيل أمام المواطنين لتلقى لقاح كورونا الأسبوع المقبل.. وهدفنا توفير 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الدولة المصرية سوف تتسلم جرعة كبيرة من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الدولة سوف تحصل على ملايين الجرعات لإعطاء الفرصة لمزيد من اللقاحات لكل المواطنين الأسبوع المقبل.

وأضافت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى، أن اللجنة العلمية التي تتابع اللقاحات تعمل بدقة لمتابعة الفعالية، وهى لجنة علمية تضم العديد من الجهات التي تعمل على تحديد أولويات اللقاحات.

مصادر بالبترول: بدء تحميل أول شحنة غاز مسال للتصدير من دمياط للإسالة

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن بدء تحميل أول شحنة غاز مسال للتصدير من مصنع الإسالة بدمياط وذلك بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات.