أخبار مصر.. تطوير قرى حياة كريمة يشمل كهرباء وغاز وصرف وتمكين اقتصادي

نشر اليوم السابع المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، أن تطوير قرى حياة كريمة يشمل كهرباء وغاز وصرف وتمكين اقتصادى، وإعلان محافظة القاهرة طرح وحدات سكنية ومحال للبيع وساحات انتظار للاستغلال بـ7 أحياء، فضلاً عن تقارير سياسية ورياضية واقتصادية وفنية متنوعة.

واقرأ في أخبار مصر

جنح قصر النيل تقضى ببراءة الفنانة رانيا يوسف من تهمة ارتكاب الفعل الفاضح

قضت محكمة جنح قصر النيل اليوم الأحد برئاسة المستشار عمرو هريدى، ببراءة الفنانة رانيا يوسف، بتهمة ارتكاب جريمة الفعل العلنى الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة، بينما قررت المحكمة تأجيل دعوى أخرى مقامة ضدها لجلسة 28 فبراير الحالى.

أسعار الذهب تتراجع 16جنيها هذا الأسبوع بسبب الهبوط العالمى للمعدن النفيس

شهد سوق الذهب خلال تعاملات هذا الأسبوع والذى يبدأ من يوم الاثنين وهو موعد فتح التداول على الذهب حتي السبت، تراجع في السوق المحلي فى مصر بقيمة 16 جنيها، وذلك في أسبوع هو الأسوأ على المعدن الأصفر منذ مطلع العام الحالي 2021.

رئيس لجنة مكافحة كورونا: تعاقدنا على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في تصريح خاص لــ"اليوم السابع" عن أننا سنتلقى ملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا بصورة متتالية للوصول للمصريين، وذلك للوقاية من هذا الوباء والانتهاء من هذا الكابوس.

محافظة القاهرة تطرح وحدات سكنية ومحال للبيع وساحات انتظار للاستغلال بـ7 أحياء

أعلنت محافظة القاهرة، عن بيع وحدات سكنية ومول تجارى ومحلات تجارية وطرح حق استغلال "بوفيهات" ومحطات تقوية محمول بحى السلام أول وحى الزاوية الحمراء وحى الوايلى وحى حلوان وحى شبرا وحى السيدة زينب وحى الأسمرات.

اليوم الثاني من اختبارات الفرقة المسرحية التابعة لمركز اليوم السابع للثقافة والفنون والتنوير.. مواهب من كل محافظات مصر تتقدم للالتحاق بالفرقة.. ولجنة من النجوم والمخرجين تختار بمعايير فنية عادلة.. صور

تستمر الاختبارات الخاصة بتكوين "فرقة اليوم السابع المسرحية" التابعة لـ "مركز اليوم السابع للثقافة والفنون والتنوير" لليوم الثاني، والتي تقدم للانضمام إليها حتى الآن حوالي 2000 موهبة من جميع محافظات مصر يأملون في الانضمام لفرقة اليوم السابع المسرحية التي ستقدم عروضًا مسرحية خلال الفترة المقبلة.

وزير القوى العاملة يسلم 9327 وثيقة تأمين لصغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ.. ويؤكد: الوثيقة حماية للأسرة من المخاطر والمحافظة قلعة إنتاج الأسماك فى مصر.. والمحافظ: توفر تغطية تأمينية.. فيديو وصور

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ: أن الوثيقة التى تقدمها القوى العاملة، توفر تغطية تأمينية تصل لـ 100 ألف جنيه، لرعاية العمالة غير المنتظمة والصيادين من أبناء المحافظة تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعانى من ظروف الحياة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة حياة كريمة.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية، وربح رأس المال السوقي نحو 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.479 مليار جنيه.

وزير الرياضة يعلن انتهاء أزمة طائرة الزمالك المتجهة للسنغال لمواجهة تونجيت

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انتهاء أزمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وتوجه الطائرة الخاصة للفريق إلى السنغال لمواجهة تونجيت السنغالي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، جاء ذلك عقب الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الشباب والرياضة من محمد منار وزير الطيران المدني حيث أبلغه بانتهاء الأزمة، وذلك في ضوء الاتصالات المكثفة التي قام بها وزير الشباب والرياضة مع كل من وزيري الطيران المدني والخارجية لحل أزمة فريق نادي الزمالك بعد أن رفضت سلطات موريتانيا مرور طائرة النادي الخاصة عبر مجالها الجوي، للتوجه إلى السنغال، وتواجد بعثة الزمالك بالجزائرانتظاراً لحل الأزمة.

الخطوط الجوية الليبية تعلن استئناف الرحلات من طرابلس وبنغازى إلى القاهرة

أعلنت الخطوط الجوية الليبية، اليوم الأحد، الاتفاق رسمياً على استئناف تشغيل خط طرابلس/القاهرة/طرابلس وخط بنغازي/القاهرة/بنغازي وذلك بعد مشاورات واتصالات مع سلطات الطيران المدني المصري، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن جدول مواعيد الرحلات رسمياً في الأيام القليلة القادمة.

سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة كريستيان برجر في حوار لـ"اليوم السابع": دور مصر فى تعزيز السلام بالشرق الأوسط مؤثر خاصة بليبيا والأراضى الفلسطينية..الحكومة المصرية واجهت كورونا بحزم وتوازن دون تأثير على الاقتصاد

أكد كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى في القاهرة، على دور مصر القوى في المنطقة، وتعزيزعملية السلام فى الشرق الأوسط، مشيرًا إلى استضافة القاهرة اجتماع الفصائل الفلسطيينة، حيث تم الإعداد للانتخابات القادمة، وأن الاتحاد الأوروبى ومصر منذ سنوات يحاولان تطبيق نفس السياسة المتمثلة فى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين بالتوازى مع دولة إسرائيل طبقا لحدود 1967.

"روس آتوم" تفتتح مهرجانًا للعلوم فى القاهرة وتنظم جلسة عن الطاقة النووية.. وتؤكد: جاهزون لتوفير الدعم لنجاح مدرسة الضبعة للطاقة النووية.. ومدير المؤسسة بالشرق الأوسط: المحطة النووية ستحول مصر للأفضل

افتتحت مؤسسة روس اتوم، المسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية، اليوم الأحد "مهرجان العلوم 2021 بالقاهرة"، فى ضوء العمل المتواصل الذى تبذله بعد إعلانها سنة 2021 عام العلوم، واهتمامها بتعلم الطلاب والدارسين بالطاقة النووية واستخداماتها السلمية.

وأقامت المؤسسة المسئولة عن تأسيس محطة الضبعة النووية معرضا لصور من صناعات وتقنيات مختلفة للطاقة النووية بداية من الوقود النووى، حتى المفاعلات العائمة، ضمن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، يحاضر فيها ألكسندر فرونكوف، مدير عام مؤسسة روس اتوم فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أمطار غزيرة ورعدية وحبات ثلج.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية خلال 72ساعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة بداية من غد الإثنين 22 فبراير 2021 إلى الأربعاء 24 فبراير 2021.

"الأعلى للإعلام" يوقف برنامج آخر النهار ومنع تامر أمين من الظهور شهرين

قـرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تغريم قناة النهار 250 ألف جنيه وإنذارها بسحب الترخيص حال تكرار المخالفات، وذلك بعد التحقيق مع تامر أمين فى المخالفات المنسوبة له والممثل القانونى لقناة النهار.

التضامن: تطوير قرى حياة كريمة يشمل كهرباء وغاز وصرف وتمكين اقتصادى.. صور

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن إجمالى المنصرف فى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة وصل إلى 600 مليون جنيه مصرى فى 143 قرية، لافتة إلى أن الجمعيات ساهمت بـ 17% بسبب توسعات المنظومة.

مصر على الخريطة العالمية لصادرات الغاز المسال.. إعادة تشغيل مصنع إسالة دمياط.. وصول ناقلة الغاز وتحميل أول شحنة للتصدير.. البترول: يسهم فى زيادة صادراتنا ودفعة قوية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة

مع إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط بعد توقف دام لأكثر 8 سنوات والذي يعد نجاحا يضاف لجهود الحكومة وقطاع البترول في تسوية قضية التحكيم الدولي الخاصة بهذا المشروع، حيث ستشهد صادرات الغاز المسال المصرية انتعاشا كبير خلال الفترة القادمة وهو ما سيفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى في التحول لمركز اقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول كما سيساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية والتصدير للخارج.

جامعة الأزهر تعلن جاهزيتها لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول السبت المقبل.. مد العام الدراسى الجارى ثلاثة أسابيع مبدأيًّا.. ويجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات التقدم بطلب للاعتذار ولن يحتسبوا راسبين

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، جاهزيتها لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول السبت المقبل الموافق 27 من فبراير الجاري، على أن تستأنف الدراسة للفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء الامتحانات مباشرة؛ تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقًا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بكليات الجامعة ومعاهدها فوق المتوسطة.

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين".