اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 08:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

آثار أسوان والنوبة: بث مباشر بمنصة عالمية لتعامد الشمس على وجه رمسيس غدا

الأحد، 21 فبراير 2021 07:02 م
آثار أسوان والنوبة: بث مباشر بمنصة عالمية لتعامد الشمس على وجه رمسيس غدا ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال عبدالمنعم سعيد، مدير آثار أسوان والنوبة، إن الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثانى يومى 22 فبراير و21 أكتوبر من كل عام، ويرتبط تعامد الشمس غدا بيوم الحصاد عند المصرى القديم.

وأضاف سعيد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن وزارة السياحة والآثار ستقيم حفلا موسيقيا يتناسب مع طبيعة المكان الذى تتعامد فيه الشمس على وجه رمسيس الثانى فى تمام الساعة السابعة صباحًا، وسيتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا.

وأوضح مدير آثار أسوان والنوبة، أنه قبل جائحة كورونا كان يتم إقامة احتفالات كبيرة بهذا اليوم، الذى لا يتكرر عالميًا إلا فى أبو سمبل، ورغم ذلك سيتم إطلاق بث مباشر على منصة بث مباشر عالمية، للحفل الذى سيحييه غدا عازف ألمانى، نظرا لأهميته الكبرى التى يترقبها العالم سنويا.

 


ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس

اخبار مصر

وزارة الاثار

الاثار المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرا السياحة والآثار والطيران المدنى يلتقيان بمستثمرى مرسى علم.. صور

الأحد، 21 فبراير 2021 04:31 م

تفاصيل اجتماع وزيرا السياحة والآثار والطيران مع مستثمري مرسى علم

الأحد، 21 فبراير 2021 04:23 م

أفضل مداخلة.. وزير السياحة والآثار: 10 آلاف سائح يدخل مصر يوميا والأعداد فى تزايد مستمر

الأحد، 21 فبراير 2021 02:00 ص

وزيرا السياحة والطيران ومحافظ البحر الأحمر يلتقون بمستثمرى الغردقة

السبت، 20 فبراير 2021 10:58 م

وزير السياحة والآثار: 10 آلاف سائح يدخل مصر يوميا والأعداد فى تزايد مستمر

السبت، 20 فبراير 2021 10:08 م

وزيرا السياحة والطيران يتفقدان موقع إجراء تحليل لـ PCR بالغردقة

السبت، 20 فبراير 2021 05:13 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة