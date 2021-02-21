آثار أسوان والنوبة: بث مباشر بمنصة عالمية لتعامد الشمس على وجه رمسيس غدا

إبراهيم حسان

قال عبدالمنعم سعيد، مدير آثار أسوان والنوبة، إن الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثانى يومى 22 فبراير و21 أكتوبر من كل عام، ويرتبط تعامد الشمس غدا بيوم الحصاد عند المصرى القديم.

وأضاف سعيد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن وزارة السياحة والآثار ستقيم حفلا موسيقيا يتناسب مع طبيعة المكان الذى تتعامد فيه الشمس على وجه رمسيس الثانى فى تمام الساعة السابعة صباحًا، وسيتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا.

وأوضح مدير آثار أسوان والنوبة، أنه قبل جائحة كورونا كان يتم إقامة احتفالات كبيرة بهذا اليوم، الذى لا يتكرر عالميًا إلا فى أبو سمبل، ورغم ذلك سيتم إطلاق بث مباشر على منصة بث مباشر عالمية، للحفل الذى سيحييه غدا عازف ألمانى، نظرا لأهميته الكبرى التى يترقبها العالم سنويا.