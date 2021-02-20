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6 اختصاصات.. تعرف على مهام لجنة سكرتارية المجمع المقدس بالكنيسة القبطية

السبت، 20 فبراير 2021 07:00 ص
6 اختصاصات.. تعرف على مهام لجنة سكرتارية المجمع المقدس بالكنيسة القبطية البابا تواضروس وأعضاء بالمجمع المقدس
كتب مايكل فارس

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يعد المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية هو السلطة الأعلى ومصدر التشريع والقوانين داخل الكنيسة، وقد تم وضع اللائحة الأساسية له واعتمادها في 2 يونيو عام 1985 أي منذ قرابة 36 عاما، ويوجد بالمجمع 12 لجنة أولها هي لجنة السكرتارية.
 
ويعتبر المجمع المقدس هو السلطة العليا التشريعية فى الكنيسة، وله أن يسن قوانين للكنيسة بما يتفق مع الاحتياجات الجديدة للكنيسة، وأن يصدر لوائح داخلية خاصة بسيامات كل درجة من درجات الكهنوت، وأيضاً بالأعمال الكنسية المتنوعة حينما تقتضى الضرورة، وله أن يخفف عقوبات كنسية، وأن يضع لائحة للمحاكمات والعقوبات .
 

ويقدم لكم "اليوم السابع"، مهام لجنة سكرتارية المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية:

 
1. حفظ كل مستندات المجمع أو صور منها وما يتم إصداره من قرارات.
2. تدين محاضر الجلسات وحفظها.
3. المراسلات ومشروعات القرارات والبحوث المتنوعة والدراسات وإرسال ما يلزم منها لأعضاء المجمع.
4. متابعة أعمال لجان المجمع وحفظ قراراتها لعرضها على المجمع المقدس وكذلك ما تقدمه اللجان من توصيات أو دراسات.
5. إرسال الدعوة لأعضاء المجمع لحضور جلساته بناء على توجيهات قداسة البابا وإعداد ما يلزم تقديمه للمجمع من بيانات أو مشروعات أو قرارات لجان أو دراسات.
6. استلام ما يرد إلى المجمع من شكاوي أو مقترحات مع فحصها وتحويلها إلى اللجان المختصة أو عرضها على قداسة البابا وتلقى توجيهاته.
 
 

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