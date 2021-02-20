وفيما يتعلق بالتغييرات المحتملة بشأن تخفيض ساعات العمل المطلوب حاليا من المطاعم والحانات في حال رفع حالة الطوارئ مبكرا، قال حاكم أوساكا هيروفومي يوشيمورا، إنه سيقلص المناطق الخاضعة لهذا الطلب لتقتصر على الأحياء الترفيهية في مدينة أوساكا بدلا من المحافظة بأكملها، على أن يُمدد وقت الإغلاق في تلك المناطق ساعة واحدة حتى الساعة 9 مساءً.



وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت في 7 يناير الماضي حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظة طوكيو وثلاث محافظات ترتفع فيها الإصابات بفيروس كورونا، ثم وسعت نطاقها بعد أيام لتشمل 7 محافظات أخرى منها أوساكا وكيوتو وهيوجو، وفي فبراير، مددت سريان حالة الطوارئ في 10 من تلك المحافظات لمدة شهر آخر ينتهي في 7 مارس من أجل السيطرة على انتشار الفيروس.



على جانب آخر، رصدت اليابان أول تقرير عن إصابة أحد الحالات بالآثار الجانبية المحتملة للتطعيم ضد فيروس كورونا إذ عانى أحد الأشخاص من طفح جلدي وحساسية، وذلك عقب انطلاق حملة التطعيم في البلاد ضد الفيروس التاجي في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وقال مكتب رئيس الوزراء الياباني في تغريدة على تويتر، نقلتها وكالة أنباء/كيودو/ اليابانية، إن الحالة وقعت في مستشفى بمقاطعة توياما وسط اليابان أمس الجمعة.



وأكدت وزارة الصحة اليابانية، أن الحكومة ستدفع 2ر44 مليون ين (أي ما يعادل 419 ألف دولار) كتعويض لأسرة أي شخص توفي بسبب الآثار الجانبية نتيجة التطعيم ضد فيروس كورونا.