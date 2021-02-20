وكيل تعليم الدقهلية يوجه بضرورة وضع أسئلة الامتحانات من المنهج

الدقهلية - شريف الديب

عقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماعا بمديرى الإدارات التعليمية وموجهى عموم المواد، وذلك بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية حامد أبو العنيين ، ومدير عام التعليم العام الدكتور أحمد هيكل ، ومدير عام الخدمات الدكتور حازم الالفى .

ورحب وكيل الوزارة خلال الاجتماع بالحضور، واستهل الاجتماع بمناقشة القرار الصادر من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وشدد على الالتزام بالقرارات الصادرة من وزير التعليم بالكتاب الدورى رقم ( 1) لسنة 2021 ، بشأن التعليمات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول، لجميع صفوف النقل من الرابع الإبتدائى وحتى الثانى الإعدادى، والتعليمات الصادرة بالكتاب الدورى ، وآلية امتحانات الفصل الدراسى الأول والخاص بالتعليم الفنى، والصفين الأول والثانى الثانوى.

وأكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتباعد بين الطلاب، أثناء تأدية الامتحان حرصا على سلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية بلجان الامتحان ، وضمانا لحسن سير العملية الإمتحانية، مشددا على متابعة المدارس والوقوف على مدى استعدادها لأعمال امتحانات 2020/2021 ، وضرورة وضع جدول الامتحانات فى مكان بارز وواضح لجميع التلاميذ .

وأضاف عبد الرؤوف، أنه تم تشكيل غرفة عمليات وتحرك سريع بديوان المديرية ، ويتم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية ، لمتابعة أعمال الامتحانات وحل المشكلات فور حدوثها، وموافاة المديرية بأية واقعة فوراً والتأخير يستوجب المساءلة القانونية.

وناقش عبد الرؤوف، مع موجهى عموم المواد الصورة النهائية للورقة الامتحانية وكيفية توزيع الدرجات، ووضع الأسئلة بحيث تشمل أجزاء المنهج مع مراعاة الوزن النسبى للورقة الامتحانية.