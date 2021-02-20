وفد أردنى شبابى يزور اليوم السابع فى إطار الفعاليات الوطنية لاحتفالات الأردن بمئوية الدولة .. صور

كتب مصطفى عنبر - تصوير ماهر إسكندر

زار وفد من جمعية سند للفكر والعمل الشبابي في المملكة الأردنية الهاشمية، مقر "اليوم السابع" اليوم السبت، برئاسة سلطان الخلايلة رئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابى، وأعضاء الجمعية بهاء القضاه، راكان فاخوري، عبدالله جبارة، ضمن زيارتهم لمصر هذه الأيام للإعداد لتنظيم الفعاليات الوطنية النوعية في احتفالات الأردن بمئوية الدولة.

واصطحب الوفد الأردنى خلال زيارته لـ"اليوم السابع"، الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع، والزميل مصطفى عنبر، واللذان قدما شرحا وافيا للوفد، عن طبيعة العمل الصحفى بالموقع الإلكترونى للجريدة، من تحرير الخبر الصحفى حتى نشره، وكيفية تعامل اليوم السابع "الاحترافية" والمنضبطة، مع المحتوى الصحفى الالكترونى وتطويره بما يتواكب مع التطور التكنولوجى وظهور منصات وشبكات تواصل اجتماعى مختلفة .

والتقى الوفد الاردنى، بالكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، والذى أعرب عن سعادتة بزيارة الوفد الأردنى، مثمنا عمق العلاقات الوطيدة والراسخة بين مصر والأردن ودعمها المستمر من قبل القيادتين السياسيتين، وصولا للتعاون المتبادل بين الحكومتين المصرية الأردنية، وأيضا على مستوى العلاقات التي تجمع الشعبين الشقيقين من محبة وأخوة.

من جهته، أثنى الوفد الأردنى، على تجربة اليوم السابع الصحفية والتي حقتت تميزا فريدا في مصر والوطن العربى، ما جعلها منبرا للصحافة الذكية، وأهلها أيضا للفوز بجوائز عالمية نتيجة الخبرة الكبيرة والاحترافية الشديدة التي يتم الدفع بها في الإنتاج الإعلامى سواء الصحفى أو التليفزيونى أيضا.



الزميل مصطفى عنبر يشرح للوفد الأردني آلية العمل بموقع اليوم السابع



السيد بهاء القضاه والسيد راكان فاخورى أعضاء جمعية سند الأردنية



السيد سلطان الخلايلة رئيس الجمعية والسيد بهاء القضاه عضو الجمعية



السيد سلطان الخلايلة رئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابى بالاردن



السيد سلطان الخلايلة رئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابى بالأردن



الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى يستقبل الوفد الاردنى



الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى يطلع الوفد الاردنى على آلية العمل باليوم السابع



الوفد الأردنى يستمع لشرح الزميل مصطفى عنبر عن طوير المحتوى الرقمى بالجريدة



الوفد الأردنى يستمع لشرح الزميل مصطفى عنبر عن تطوير المحتوى الرقمى بالجريدة



الوفد الأردنى يهدى الكاتب الصحفى خالد صلاح درع تكريم



الوفد الأردنى يهدى الكاتب الصحفى خالد صلاح درع عبارة عن درع من الأحجار الأردنية