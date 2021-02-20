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وفاة مواطن قبل وصوله للمستشفى عقب سقوطه أرضا داخل محكمة الأقصر

السبت، 20 فبراير 2021 12:36 م
وفاة مواطن قبل وصوله للمستشفى عقب سقوطه أرضا داخل محكمة الأقصر اسعاف - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محكمة الأقصر بوسط مدينة الأقصر، اليوم السبت، إصابة مواطن خلال حضوره جلسة قضية جنحة قدمها لهيئة المحكمة، بضيق تنفس وسقوطه أرضاً أسفل المنصة، وتم على الفور استدعاء سيارة إسعاف لنقل المواطن للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، ولكنه فارق الحياة ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول للمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من أمن محكمة الأقصر بشارع خالد بن الوليد، يفيد بإصابة مواطن يتعدى الـ70 سنة بضيق تنفس، وذلك خلال تواجده داخل المحكمة لحضور جلسة جنح كان قد قدمها للمحكمة فى إحدى القضايا الخاصة به، وسقط أرضا قبل بدء جلسته وذلك أسفل منصة المحكمة، وتم على الفور استدعاء رجال الإسعاف لنقله لمستشفى الأقصر العام لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، ولكنه فارق الحياة ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول للمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

ومن جانبه قال بدرى الهجان المحامى بالاستئناف العالى، إنهم خلال حضورهم جلسات اليوم داخل قاعة المحكمة، فوجئوا برجل كبير فى السن يبلغ أكثر من 70 سنة ويرتدى جلباب بلدى، يسقط أرض نتيجة ضيق تنفس، وتم على الفور إبلاغ أمن القاعة والإسعاف بالواقعة لسرعة إسعافه وعلاجه، وتم نقله عبر رجال الإسعاف وعلموا أنه توفى فى الطريق قبل الوصول للمستشفى، حيث حضر للمحكمة لحضور جلسة جنحة ولم يكن يرافقه أحد.


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