وفاة مصاب بالسلالة الجديدة لفيروس "كورونا" فى تونس

تونس /أ ش أ/

أكد مدير معهد باستور وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس "كورونا"، الهاشمى الوزير، اليوم السبت، وفاة الشخص المصاب بالسلالة المحلية الجديدة لفيروس "كورونا" بمستشفى منجى سليم بمنطقة المرسى التونسية.

وذكر الوزير - فى تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء - أن المتوفى يبلغ من العمر 70 عاما، وكانت نتائج تحليله المخبرى سلبية قبل أن يتبين أنه حامل لسلالة محلية جديدة لفيروس "كورونا"، مضيفا أنه لا يوجد تأكيد علمى ما إذا كانت الإصابة بالسلالة الجديدة سببا مباشرا للوفاة، مبينا أن الفقيد كان يعانى من عدة أمراض مزمنة من بينها السكر وضغط الدم والقلب.

وأوضح مدير معهد باستور، أن فريقا من الباحثين سيقوم بعملية كاملة للتقطيع الجينى من أجل التعرف على خصائص هذه السلالة، لافتا إلى أن تسجيل تحولات للفيروس قد أدى إلى ظهور السلالة الجديدة التى لا يعرف إلى حد الآن مدى انتشارها وخطورتها.

وكانت وزارة الصحة التونسية ، قد أعلنت خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم السبت، أنها رصدت منذ يومين، سلالة جديدة محلية لفيروس "كورونا" لدى شخصين فى ولاية تونس.