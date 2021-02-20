اليوم السابع
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وصول شحنة نفط إيرانية سرية بحجم 44 مليون لتر بنزين إلى فنزويلا

السبت، 20 فبراير 2021 05:50 م
وصول شحنة نفط إيرانية سرية بحجم 44 مليون لتر بنزين إلى فنزويلا ايران
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن موقع لتتبع حركة السفن يؤكد وصول شحنة نفط إيرانية سرية بحجم 44 مليون لتر بنزين إلى فنزويلا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحى إن عمل طهران بالبروتوكول الإضافي سيتوقف الثلاثاء المقبل.

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن "مباحثاتنا مع مدير الوكالة الدولية التعاون بعد ذلك وتفتيش منشآتنا النووية وفق معاهدة الحد من انتشارالأسلحة"، بحسب " روسيا اليوم".

 

 

 

 


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