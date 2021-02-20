اليوم السابع
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وزير النقل يفتتح برج الإشارات الالكترونى بمحطة ديروط بأسيوط.. صور

السبت، 20 فبراير 2021 01:26 م
وزير النقل يفتتح برج الإشارات الالكترونى بمحطة ديروط بأسيوط.. صور وزير النقل يفتتح برج الإشارات الإلكترونى
أسيوط -هيثم البدري

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افتتح الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم السبت، يرافقه اللوا عصام سعد محافظ اسيوط برج الإشارات الإلكتروني بمحطة ديروط، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات"بنى سويف- ديروط". 
 
وذلك بحضور عدد من القيادات التفيذية من المحافظة، وأعضاء مجلس النواب، عن دائرة ديروط والقوصية ومنفلوط ،وبعض الأهالي.
 
يذكر أن وزير النقل والمواصلات، في جولة بمحافظة أسيوط،لتفقد برج إشارة ديروط، وتفقد محور ديروط الحر، ثم التحرك من محور ديروط إلى مركز ملوي بمحافظة المنيا، والتحرك من ملوي إلى الطريق الصحراوي الغربي، ثم العودة عن طريق الصحرواي الغربي إلى القاهرة.
 
 
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وزير النقل يفتتح برج الإشارات الإلكترونى
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وزير النقل يفتتح برج الإشارات الإلكترونى
وزير النقل يفتتح برج الإشارات الإلكترونى (1)
وزير النقل يفتتح برج الإشارات الإلكترونى (1)

وزير النقل يفتتح برج الإشارات الإلكترونى (2)
وزير النقل يفتتح برج الإشارات الإلكترونى (2)

وزير النقل يفتتح برج الإشارات الإلكترونى (3)
وزير النقل يفتتح برج الإشارات الإلكترونى (3)

وزير النقل يفتتح برج الإشارات الإلكترونى (4)
وزير النقل يفتتح برج الإشارات الإلكترونى (4)

 


أسيوط

وزير النقل

محور ديروط

برج اشارة ديروط

كامل الوزير

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