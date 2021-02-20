وزير النقل يفتتح برج الإشارات الالكترونى بمحطة ديروط بأسيوط.. صور

وذلك بحضور عدد من القيادات التفيذية من المحافظة، وأعضاء مجلس النواب، عن دائرة ديروط والقوصية ومنفلوط ،وبعض الأهالي.

يذكر أن وزير النقل والمواصلات، في جولة بمحافظة أسيوط،لتفقد برج إشارة ديروط، وتفقد محور ديروط الحر، ثم التحرك من محور ديروط إلى مركز ملوي بمحافظة المنيا، والتحرك من ملوي إلى الطريق الصحراوي الغربي، ثم العودة عن طريق الصحرواي الغربي إلى القاهرة.