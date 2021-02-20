وزير السياحة يفتتح اليوم معمل تحليل PCR للسياح المغادرين فى الغردقة

ومن المقرر أن يتوجه وزير السياحة عقب افتتاح معمل تحليل الـPCR لمدينة مرسى علم للقاء مستثمري مرسى علم لمناقشة اسعار الغرف التجارية والحركة السياحية خلال الفترة المقبلة.

كان قد أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن اختيار مقر هيئة تنشيط السياحة ليكون بها معمل تحليل PCR استجابة لمناشدات عدد من السائحين، بسبب بعد مسافة المكان الأول عن الفنادق، ووجود تكدس به، لافتاً إلى أن المقر الجديد لسحب العينات موجود في الممشى السياحي وبالقرب من المناطق السياحية والفنادق ويسع عدداً كبيراً من الراغبين في سحب العينات، ما سيكون له أثراً كبيراً في التيسير على السائحين وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم، موجهاً بسرعة تجهيزه لإستقبال السائحين.

ووجه اللواء حنفي، الشكر إلى وزيرى السياحة والصحة لتعاونهما المستمر والتيسير في تقديم مختلف الخدمات سواء للمواطنين أو للسائحين، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة التسهيلات وفقاً للإجراءات القانونية.