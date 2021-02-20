وزير السياحة وأمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر يبحثان تطورات النشاط بالمحافظة

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إنه سيتم عقد لقاء اليوم مع مستثمرى البحر الأحمر ووزير السياحة بمدينة الغردقة، عقب افتتاح معمل عينات الـ PCR للسياح المغادرين بمقر هيئة تنشيط السياحة بالغردقة

وأضاف أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر، أنه من المقرر أن يتم مناقشة الوضع السياحى فى لقاء الوزير مع المستثمرين، وكذلك سوف يلتقى الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والاثار غدا الأحد بمستثمرى مرسى علم ، لبحث الوضع السياحى وآخر التطورات به.

وكشف أمين جمعية مستثمرى البحر الأحمر، أنه فى إطار التعاون الدائم بين جمعية مستثمرى البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر ووزارة السياحة ، قامت جمعية مستثمرى البحر الأحمر بتجهيز مقر دائم على مستوى يليق بسمعة السياحة بالبحر الأحمر لعمل اختبار PCR للسياح المغادرين .