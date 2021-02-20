اليوم السابع
Ads
السبت، 20 فبراير 2021 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير السياحة وأمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر يبحثان تطورات النشاط بالمحافظة

السبت، 20 فبراير 2021 11:12 ص
وزير السياحة وأمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر يبحثان تطورات النشاط بالمحافظة الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والاثار
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إنه سيتم عقد لقاء اليوم مع مستثمرى البحر الأحمر ووزير السياحة بمدينة الغردقة، عقب افتتاح معمل عينات الـ PCR  للسياح المغادرين بمقر هيئة تنشيط السياحة بالغردقة 

وأضاف أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر، أنه من المقرر أن يتم مناقشة الوضع السياحى فى لقاء الوزير مع المستثمرين، وكذلك سوف يلتقى الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والاثار غدا الأحد بمستثمرى مرسى علم ، لبحث الوضع السياحى وآخر التطورات به. 

وكشف أمين جمعية مستثمرى البحر الأحمر، أنه فى إطار التعاون الدائم بين جمعية مستثمرى البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر ووزارة السياحة ، قامت جمعية مستثمرى البحر الأحمر بتجهيز مقر دائم على مستوى يليق بسمعة السياحة بالبحر الأحمر لعمل اختبار PCR للسياح المغادرين .

 


وزير السياحة

مستثمرى البحر الاحمر

البحر الاحمر

جمعية مستثمرى البحر الاحمر

معمل عينات PCR

تحاليل للسياح المغادرين

هيئة تنشيط السياحة بالغردقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مستثمرو البحر الأحمر: الدول الملتزمة بتطعيم مواطنيها ستكون فى أولوية للسائحين

السبت، 06 فبراير 2021 08:33 م

وزير السياحة والآثار يلتقى اليوم مستثمرى البحر الأحمر لمناقشة مشكلاتهم

السبت، 23 يناير 2021 12:00 م

"العنانى" يعقد اجتماعا مع جمعية مستثمرى البحر الأحمر لمناقشة مشاكلهم السبت المقبل

الثلاثاء، 19 يناير 2021 09:45 ص

جمعية مستثمرى البحر الأحمر تناقش سياسة التسعير نهاية الشهر الجارى

الإثنين، 18 يناير 2021 06:00 ص

مستثمرى البحر الأحمر: استئناف الرحلات السياحية من ليتوانيا وإستونيا للغردقة فبراير المقبل

الأحد، 17 يناير 2021 05:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة