وزير التعليم: نحتاج 250 ألف فصل دون زيادة فى السكان بـ125 مليار جنيه

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تعمل على تعديل تشريعى لحكومة المدارس ذات المصروفات، موضحا أن الوزارة تحاول أن تضع عقود بها شروط الجميع يلتزم بها المدرسة وولى الأمر، لافتًا إلى أن المدارس الدولية 600 مقابل 60 ألف مدرسة حكومية وولى الأمر يستطيع أن يعاقب صاحب المدرسة الدولية بترك المدرسة، مشيراً إلى أن المشاكل الموجودة فى المدارس تراكم على مدار 50 سنة ولم يلقى أحد بالا، قائلا : الحديث عن التعليم أصبح صحى ولما الأطفال يعرفوا اسم الوزير ده شئ كويس وسنصل إلى أن يقف الناس طابورا للوقوف لدخول المدارس ورايحين لتعليم يكون فى طالب بيحب يتعلم ومش بيخاف من الامتحانات.

وأوضح وزير التربية والتعليم: "عارفين فى مشكلة فى الكثافات ومحتاجين 250 ألف فصل دون زيادة فى السكان بـ125 مليار جنيه"، متابعا: "لما يكون عندنا زيادة سنوية أكثر من 2 مليون مولد سيكون هناك ضغط كبير، مشيرا إلى أن هناك مناهج جديدة للصفوف فى المرحلة الابتدائية".

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه فى الثانوى العام يوجد مليون و800 الف وفى الاعدادى قرابة 6 ملايين طالب، مضيفًا: "أيضا فى الابتدائية والوزارة تحتاج 20 ضعف الموازنة لو عملنا لهم تابلت وعلميا لا يجوز أن يكون مع الطالب ادوات تكنولوجيا قبل الصف الرابع الابتدائى"، مؤكدا الوزارة نحاول أن تبنى والجميع لازم يعرف أن الكل يحتاج لوقت ومش عايزين نجهد نفسنا، ولازم نشجع نفسنا ونفرح مش لازم نقول السلبيات فقط.