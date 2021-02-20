اليوم السابع
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وزير التعليم: مش هنسكت غير لما نحوكم شهادة الدبلومة الأمريكية

السبت، 20 فبراير 2021 10:12 م
وزير التعليم: مش هنسكت غير لما نحوكم شهادة الدبلومة الأمريكية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحان الدبلومة الأمريكية لم يتم إعداده فى مصر ولكن مراقبة الامتحان ومنع المسامسرة فى الامتحان، موضحا أن الدبلومة الأمريكية شهادة دولية وليست مصرية وكل الإشاعات جاءت من اللى مصالحة وقفت لأنها مافيا كبيرة جدا، قائلا: الوزارة مش هتسكت قبل حوكمة الدبلومة الأمريكية.
 
وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال حواره مع الإعلامية زهرة رامى فى برنامج جروب الماميز، على قناة مدرستنا: السنوات الماضية كان فيها خلل كبير فى شهادة الدبلومة الأمريكية لم يعد الأمر يتحمله.
 
وأكد وزير التربية والتعليم، عايز اسأل مصر عموما ايه سر الجدل المتواصل ومش متوقف وليه مش بنثق فى اللى بيخدمنا وليه التداخل من الأسر، قائلا: لا أنسى فى يوم دخلوا 6 أمهات الثانوية العامة عملوا فى النادى وهذا الأمر كان عليا غريب جدا.. والسؤال إحنا ليه مش بنثق فى بعض؟ القصة مش كده، متابعا: متى تعتبر التعليم كويس لو اولادك نجحوا ولا بيفكروا كويس، الوزارة تضع فكر وتقدم خدمة كبيرة تعجب الأجانب جدا.
 
وتابع وزير التربية والتعليم: سيبوا أولادكم يتعلموا ولما جينا نعمل أبحاث مفهموش الفكرة ركزوا على أنهم عايزين نقفل ونجيب أعلى الدرجات.
 
 

التربية والتعليم

وزير التعليم

الدبلومة الأمريكية

اخبار مصر

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