وزير التعليم العالى: عودة الدراسة واستكمال امتحانات الترم الأول 27 فبراير.. فيديو

كتب ــ محمد صبحى





قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن استئناف العام الدراسي سيكون يوم السبت المقبل 27 فبراير، وسيتم استكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول.

وطمأن وزير التعليم العالي، الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدا أن استعدادات الجامعات فيما يخص الإجراءات الاحترازية تسير علي قدم وساق مثل التباعد الاجتماعى وأعمال الامتحانات وسبق قمنا بهذه الإجراءات الفصل الدراسي الثاني بالعام الماضي بالسنة لطلاب السنوات النهائية.

وأضاف عبد الغفار، أن الجامعات المصرية في انتظار عودة الدراسة لاستكمال العام الدراسي حتى يتم الانتهاء من عام دراسي بالشكل المطلوب في جائجة كورونا، مؤكدا انه فور انتهاء عقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم سوف يتم إعلان كافة الإجراءات.