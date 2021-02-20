وزيرة الصحة تستمع لأراء المواطنين وتوجه بحل مشاكلهم .. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

تفقدت قبل قليل، هالة زايد وزيرة الصحةن مركز طب الأسرة بالكيلو 2 بحى ثانٍ الإسماعيلية ، بعد أن تفقدت مركز طب الشهداء بنفس الحى، وحرصت الدكتورة هالة زايد ، بمجرد وصولها محافظة الإسماعيلية ، صباح اليوم السبت ، إلى الإستماع لأراء عدد من المواطنين المترددين على الوحدات الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، فى إطار جولتها التفقدية لمتابعة سير العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة .

وأكدت وزيرة الصحة خلال جولتها، توفير كل سبل الدعم لنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية .

ووصلت صباح اليوم الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، إلى الإسماعيلية لإجراء جولة تفقدية بالمستشفيات والوحدات الصحية التى تم بها الانطلاق التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ، بحضور الرئيس السيسى الثلاثاء الماضى ، حيث تتفقدت مركز طب الشهداء بحى ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، ومركز طب الأسرة بالكيلو 2، فى حى ثانٍ، وتوجهت لتفقد مركز طب المحسمة القديمة فى القصاصين، ومستشفى القصاصين المركزى، ومستشفى التل الكبير المركزى، ووحدة طب الأسرة السلام بمنطقة المحطة بالتل الكبير.

ويتم تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، كما يتم تقديم خدمات المشروع الجديد فى الإسماعيلية من خلال 66 منشآة، تشمل "12 مستشفى، 20 مركزًا صحيًا، و34 وحدة صحية"، وذلك بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030 فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بأعلى مستوى من الجودة العالمية ودون تمييز.

وتشمل مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية تشغيل 22 مركز ووحدة صحية، و3 مستشفيات، يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة، وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة، وتعد محافظة الإسماعيلية أعلى المحافظات تسجيلًا فى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وكسرت محافظة الإسماعيلية أولى محافظات التأمين الصحى الشامل الجديد حاجز المليون فى تسجيل المواطنين من أبناء المحافظة بالمنظومة الجديدة، حيث بلغ إجمالى المواطنين المسجلين بالمنظومة مليون و150 ألف مواطن حتى الآن، وكذلك تم فتح أكثر من 250 ألف ملف عائلى للمواطنين، حيث بلغت نسبة التسجيل بالمنظومة 82 % من إجمالى السكان بالمحافظة، والذين يبلغ عددهم 1.370.806 مواطن.



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