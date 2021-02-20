وزيرة الصحة تتفقد مركز طب "طبيب الغلابة" بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قبل قليل، سير العمل بمركز طب المحسمة القديمة والذى أطلق عليه اسم الدكتور محمد إسماعيل طبيب الغلابة بعد مطالبة الأهالى والعاملين بالمركز الطبي، التابع لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، بمحافظة الإسماعيلية، في إطار جولتها الميدانية لمتابعة تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ورافق الوزيرة الصحة خلال جولتها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني والمشروعات، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات وعدد من قيادات وزارة الصحة.

وبدأت وزيرة الصحة جولتها داخل الوحدة بمراجعة ملفات طب الأسرة للوقوف على معدلات التسجيل، وجهت بسرعة الانتهاء من ميكنة تسجيل الملفات بجميع الوحدات، وزيادة أعداد مدخلي البيانات لتحديث الملفات باستمرار.

كما تفقدت وزيرة الصحة أقسام الوحدة المختلفة والتي تضم "عيادات طب الأسرة، عيادات خدمات صحة الأم والطفل، عيادات أسنان"، بالإضافة إلى قسم التحاليل ومعمل الطفيليات، ومعمل الأشعة، كما تفقدت عيادة تنظيم "الأسرة والمشورة"، للاطمئنان على توافر كافة الأجهزة الطبية، للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

كما وجهت وزيرة الصحة، بالربط المميكن بين الوحدات والمراكز الطبية والمبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة"، للاستفادة من قاعدة البيانات في الوقوف على المحددات والاحتياجات الصحية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وحرصت "زايد"، خلال جولتها على التحدث مع الأطقم الطبية، وأكدت لهم أهمية الدور الذي يقوم به طبيب الأسرة في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين ضمن المنظومة الجديدة، كما أوصتهم بالاطلاع الدائم على منصة التعليم الإلكترونية (LMS)، للاستفادة من البرامج التدريبية التي يتم إتاحتها للأطقم الطبية "online"، فى إطار التعليم الطبى المستمر، كما حرصت الوزيرة أيضًا خلال جولتها على تفقد أماكن انتظار المرضى والتحدث إلى المواطنين المترددين على الوحدة، والتأكد من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وفتح ملفات طب الأسرة، والاستماع إلى مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم ضمن المنظومة الجديدة.

وأكدت وزير الصحة خلال جولتها علي توفير كل سبل الدعم لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

وعلى جانب آخر، وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتكثيف حملات التثقيف والتوعية الصحية للمنتفعين عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة الوعي لديهم بمدى أهمية متابعة حالتهم الصحية باستمرار والاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة لهم ضمن المنظومة الجديدة، وكذلك توعية المرضى بالممارسات الصحية السلمية للحفاظ على صحتهم لتجنب مضاعفات المرض لديهم.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، مركز طب أسرة "الكيلو 2" بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني والمشروعات، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار جولتها الميدانية لمتابعة العمل بالمرحله الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.

وحرصت وزيرة الصحة خلال جولتها على التحدث إلى عدد من السيدات المنتفعات من المنظومة الجديدة المترددات على عيادات تنظيم "الأسرة والمشورة" بالمركز، مؤكدة لهم أهمية المتابعة المستمرة للاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة بما يعود بالنفع على حالتهن الصحية، كما استمعت إلى أطفالهن ومدى استفادتهم من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، وشرحت لهم مدى أهمية الحفاظ على صحتهم واتباع نظام غذائي صحي لما له من تأثير إيجابي على التحصيل الدراسي لهم.

واطمأنت الوزيرة على الحالة الصحية لعدد من المواطنين من كبار السن والذين ترددوا على المركز لمتابعة أمراض (الضغط، السكر)، وشرحت لهم مدى أهمية متابعة حالتهن الصحية باستمرار والاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما شرحت لهم مدى مردود تطبيق المنظومة الجديدة في تقديم أفضل خدمة طبية لهم، ومن جانبهم أشاد المواطنون بتيسير كافة الإجراءات التي شهدوها خلال حصولهم على الخدمة الطبية.

‏وراجعت وزيرة الصحة، ملفات طب الأسرة بالمركز للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات المسجلة بالوحدة 14 ألف و 193 ملف فردي طب أسرة حتى الآن، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019، كما تفقدت أقسام الوحدة المختلفة والتي تضم عيادات (باطنة، طواريء، نساء، طب أسرة، أسنان)، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزيرة حرصت على تفقد سكن الأطباء والتمريض بالوحدة، وأشادت بمستوى التجهيزات به اللازمة للإعاشة.

وبدأت الوزيرة جولتها بتفقد مركز طب أسرة الشهداء، وعددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة سير العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، وكذلك متابعة التجيهزات الجارية لتفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو الماضي، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

ووصلت صباح اليوم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلي الإسماعيلية لإجراء جولة تفقدية بالمستشفيات والوحدات الصحية التى تم بها الانطلاق التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بحضور الرئيس السيسى الثلاثاء الماضى، حيث تتفقدت مركز طب الشهداء بحى ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، ومركز طب الأسرة بالكيلو 2، في حى ثانٍ، ثم تفقدت مركز طب المحسمة القديمة في القصاصين، ثم توجهت لتفقد مستشفي القصاصين المركزى، ومستشفي التل الكبير المركزى، ووحدة طب الأسرة السلام بمنطقة المحطة بالتل الكبير.

ويتم تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، كما يتم تقديم خدمات المشروع الجديد فى الإسماعيلية من خلال 66 منشآة، تشمل "12 مستشفى، 20 مركزًا صحيًا، و34 وحدة صحية"، وذلك بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030 فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بأعلى مستوى من الجودة العالمية ودون تمييز.

وتشمل مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية تشغيل 22 مركز ووحدة صحية، و3 مستشفيات، يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة، وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة، وتعد محافظة الإسماعيلية أعلى المحافظات تسجيلًا في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وكسرت محافظة الإسماعيلية أولى محافظات التأمين الصحى الشامل الجديد حاجز المليون فى تسجيل المواطنين من أبناء المحافظة بالمنظومة الجديدة، حيث بلغ إجمالى المواطنين المسجلين بالمنظومة مليون و150 ألف مواطن حتى الآن، وكذلك تم فتح أكثر من 250 ألف ملف عائلى للمواطنين، حيث بلغت نسبة التسجيل بالمنظومة 82 % من إجمالى السكان بالمحافظة، والذين يبلغ عددهم 1.370.806 مواطن.

وعقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية ملتقى تدريبي حول منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، لمديري المنشآت الطبية ومديري الموارد البشرية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بهدف تدريبهم على آلية العمل داخل المنظومة الجديدة، وكيفية تطبيق النظام داخل كافة المنشآت الصحية المقرر دخولها النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والبالغ عددها 66 منشأة صحية منهم 54 وحدة ومركز إضافة إلى 12 مستشفى.

ومن المقرر أن تُغطى حزمة الخدمات الطبية التي تُوفرها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للمنتفعين كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحى وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، ومن المقرر أيضًا ان تشهد الفترة القادمة تغطيات جديدة في هذه الحزمة وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، كما أنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى، في المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا.

وتم مؤخرًا الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مجمع الإسماعيلية الطبى، "مستشفي الإسماعيلية العام سابقًا"، ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية، كما تم تطوير مستشفى القصاصين المركزى، ومستشفى التل الكبير المركزى وجارى الانتهاء من تطوير مستشفى فايد المركزى، كما تم الانتهاء فى وقت سابق من تطوير مستشفى أبوخليفة للطوارئ وهو أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء.

وتم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مجمع الإسماعيلية الطبى، "مستشفي الإسماعيلية العام سابقًا"، والذى يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال أقسام "باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري- روماتيزم القلب، طب الجنين"، وتبلغ الطاقة السريرية للمجمع 286 سريرًا داخليًا، و64 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 32 حضانة، و13غرفة عمليات.

كما تم الانهاء مؤخرًا إنشاء مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية، والذى يضم 108 ماكينات غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية.





المركز







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تفقد-وزيرة-الصحة-والسكان،-مركز-طب-أسرة-الكيلو--2-بمحافظة-الإسماعيلية-(2)







تفقد-وزيرة-الصحة-والسكان،-مركز-طب-أسرة-الكيلو--2-بمحافظة-الإسماعيلية-(3)







تفقد-وزيرة-الصحة-والسكان،-مركز-طب-أسرة-الكيلو--2-بمحافظة-الإسماعيلية-(4)







تفقد-وزيرة-الصحة-والسكان،-مركز-طب-أسرة-الكيلو--2-بمحافظة-الإسماعيلية-(5)







تفقد-وزيرة-الصحة-والسكان،-مركز-طب-أسرة-الكيلو--2-بمحافظة-الإسماعيلية-(6)







تفقد-وزيرة-الصحة-والسكان،-مركز-طب-أسرة-الكيلو--2-بمحافظة-الإسماعيلية-(7)







تفقد-وزيرة-الصحة-والسكان،-مركز-طب-أسرة-الكيلو--2-بمحافظة-الإسماعيلية-(8)







تفقد-وزيرة-الصحة-والسكان،-مركز-طب-أسرة-الكيلو--2-بمحافظة-الإسماعيلية-(9)







زيارة-وزيرة-الصحة-لمركز-طب-طبيب-الغلابة-بالإسماعيلية-(1)







زيارة-وزيرة-الصحة-لمركز-طب-طبيب-الغلابة-بالإسماعيلية-(2)







زيارة-وزيرة-الصحة-لمركز-طب-طبيب-الغلابة-بالإسماعيلية-(3)







وزيرة-الصحة







وزيرة-الصحة-تتفقد-مركز-طب-طبيب-الغلابة-بالإسماعيلية-(1)







وزيرة-الصحة-تتفقد-مركز-طب-طبيب-الغلابة-بالإسماعيلية-(2)



