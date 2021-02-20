وزيرة الصحة تتفقد مركز طب أسرة الشهداء بالإسماعيلية بعد تشغيل منظومة التأمين.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

وصلت صباح اليوم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى الإسماعيلية لإجراء جولة تفقدية بالمستشفيات والوحدات الصحية التى تم بها الانطلاق التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ، بحضور الرئيس السيسى الثلاثاء الماضى .

ومن المقرر أن تتفقد مركز طب الشهداء بحى ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، ومركز طب الأسرة بالكيلو 2، فى حى ثانٍ، ومركز طب المحسمة القديمة فى القصاصين، ومستشفى القصاصين المركزى، ومستشفى التل الكبير المركزى، ووحدة طب الأسرة السلام بمنطقة المحطة بالتل الكبير.

ويتم تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية ، كما يتم تقديم خدمات المشروع الجديد فى الإسماعيلية من خلال 66 منشآة، تشمل "12 مستشفى، 20 مركزًا صحيًا، و34 وحدة صحية "، وذلك بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030 فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بأعلى مستوى من الجودة العالمية ودون تمييز .

وتشمل مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية تشغيل 22 مركز ووحدة صحية، و3 مستشفيات، يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة، وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة، وتعد محافظة الإسماعيلية أعلى المحافظات تسجيلًا فى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وكسرت محافظة الإسماعيلية أولى محافظات التأمين الصحى الشامل الجديد حاجز المليون فى تسجيل المواطنين من أبناء المحافظة بالمنظومة الجديدة ، حيث بلغ إجمالى المواطنين المسجلين بالمنظومة مليون و150 ألف مواطن حتى الآن، وكذلك تم فتح أكثر من 250 ألف ملف عائلى للمواطنين، حيث بلغت نسبة التسجيل بالمنظومة 82 % من إجمالى السكان بالمحافظة، والذين يبلغ عددهم 1.370.806 مواطن.

وعقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية ملتقى تدريبى حول منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، لمديرى المنشآت الطبية ومديرى الموارد البشرية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بهدف تدريبهم على آلية العمل داخل المنظومة الجديدة، وكيفية تطبيق النظام داخل كافة المنشآت الصحية المقرر دخولها النظام الجديد للتأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والبالغ عددها 66 منشأة صحية منهم 54 وحدة ومركز إضافة إلى 12 مستشفى.

ومن المقرر أن تُغطى حزمة الخدمات الطبية التى تُوفرها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للمنتفعين كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحى وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، ومن المقرر أيضًا ان تشهد الفترة القادمة تغطيات جديدة فى هذه الحزمة وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، كما أنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى، فى المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا.

وتم مؤخرًا الانتهاء من تطوير ورفع كفائة مجمع الإسماعيلية الطبى، "مستشفى الإسماعيلية العام سابقًا"، ومركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكلى والمسالك البولية، كما تم تطوير مستشفى القصاصين المركزى، ومستشفى التل الكبير المركزى وجارى الانتهاء من تطوير مستشفى فايد المركزى، كما تم الانتهاء فى وقت سابق من تطوير مستشفى أبوخليفة للطوارئ وهو أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء.

وتم الانتهاء من تطوير ورفع كفائة مجمع الإسماعيلية الطبى، "مستشفى الإسماعيلية العام سابقًا"، والذى يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية فى مختلف التخصصات بمنظومة التأمين الصحى الشامل من خلال أقسام "باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، لستقبال وطوارىء، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري- روماتيزم القلب، طب الجنين"، وتبلغ الطاقة السريرية للمجمع 286 سريرًا داخليًا، و64 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 32 حضانة، و13غرفة عمليات.

كما تم الانتهاء مؤخرًا من إنشاء مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية، والذى يضم 108 ماكينات غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية.



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