وزيرة الصحة تتفقد تطوير مستشفى القصاصين بالإسماعيلية بتكلفة 520 مليون جنيه.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية التى تم إطلاقها 17 من فبراير الجارى تضم 3 مستشفيات و 22 وحدة ومركز طبي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية تضم 9 مستشفيات و 32 وحدة ومركز طبي، حيث يتم تفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة على مرحلتين بإجمالى 12 مستشفى، و 54 وحدة ومركز طبى بتكلفة بلغت 10.13 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، مستشفى القصاصين المركزى بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والدكتورة نفين النحاس، مدير المكتب الفنى للوزيرة ومعاونة الوزيرة للتأمين الصحي، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، وذلك فى إطار جولتها الميدانية لمتابعة العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية.

وراجعت وزيرة الصحة الرسومات الهندسية للمستشفى مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير، حيث استعمت إلى شرح مفصل عن كافة أعمال التى تم الانتهاء منها، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال الإنشاءات والتجهيزات 520 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية بشبكات (الصرف والكهرباء والغاز)، تمهيدًا لتشغيل المستشفى بالمرحلة الثانية للمنظومة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

وتضم المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة بمحافظة الإسماعيلية، 3 مستشفيات هى (مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو للكلى والمسالك البولية، مستشفى أبو خليفة النموذجي)، كما تضم 22 وحدة ومركز طبى (حى السلام، الشهداء، الكيلو 2، الكيلو 11، عين غصين، أبو بلح، المنايف، السبع آبار الشرقية، الوصفية، أبو صوير المحطة، الرياح، الروضة، فايد، السعدية، التل الكبير، السلام والمحطة، العهدة، الظاهرة، المحسمة القديمة، الهيش، القنطرة شرق).

وتضم المرحلة الثانية تضم تضم 9 مستشفيات (القصاصين وجراحات اليوم الواحد، أورام الإسماعيلية، رمد الإسماعيلية، القنطرة شرق، القنطرة غرب، وأبو صوير، فايد) بالإضافة إلى مركز إعادة تأهيل الروماتويد والذى سيتم ربطه بمجمع الإسماعيلية الطبي، كما تضم 32 وحدة ومركز طب أسرة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي، إن مستشفى القصاصين يضم مبنيين، من ضمنهم مبنى جارى تطويره ورفع كفاءته، والآخر إنشاء جديد، لافتًا إلى أن المستشفى يضم 43 سرير، و3 غرف عمليات، و10 حضانات للأطفال ووحدة للجراحات التخصصية " نساء وتوليد"، ووحدة طوارئ يتم تجهيزها على أعلى مستوى نظرا لأهمية الموقع الجغرافى للمستشفى والذى يقع على محور 30 يونيه والمحاور الأخرى المؤدية لها.

ولفت "السبكي" إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أشادت بمعدلات التنفيذ وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، كما شددت على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتى انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التى انطلقت بها المنظومة بها فى يوليو الماضي، بالإضافة إلى محافظتى (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.



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وزيرة-الصحة-تتفقد-تطوير-مستشفى-القصاصين-(3)



وزيرة-الصحة-تتفقد-تطوير-مستشفى-القصاصين-(4)



وزيرة-الصحة-تتفقد-تطوير-مستشفى-القصاصين-(5)