وزيرا السياحة والطيران يفتتحان مقر سحب pcr لخدمة السياح بالغردقة.. فيديو وصور

وأكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة، أنه فور اخطاره بوجود تكدس من السياح علي معمل تحليل الغردقة لحصول السياح المغادرين علي pcr تم التنسيق علي الفور مع محافظ البحر الأحمر وتحديد مكان بهيئة تنشيط السياحة لتخفيف علي المغادرين .

وأضاف وزير السياحة، أنه تم أيضا إقامة معمل تحليل pcr بسفاجا لتحليل للسياح المغادرين لجنوب البحر الأحمر وتخفيف العبأ علي السياح، وطالب مسئولي الصحة ومحافظ البحر الأحمر بتوفير اطقم طبية لمرسي علم لسحب عينات من السياح المغادرين وارسالها لمعمل سفاجا لاستخراج ال pcr للتسهيل عليهم علي أن تتحمل وزارة السياحة إقامتهم هناك.

وعقب افتتاح مقر سحب العينات اجتمع وزير السياحة والاثار مع العاملين بهيئة تنشيط السياحة ومكتب الوزارة داخل الهيئة في اجتماع مغلق لبحث مشكلاتهم بحضور رئيس الهيئة وكتب الاثار بالمحافظة.

من جانبه قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية سريعة داخل مطار الغردقة الدولي للاطمئنان علي حركة السفر والمغادرة، وكذلك قام بجولة تفقدية بمكتب مصر للطيران بالمشي السياحي.

وحول حركة السياحة الروسية قال وزير الطيران خلال مرافقته لوزير السياحة بافتتاح مقر اخذ عينات تحاليل pcr ، إن ليس هناك اي اتصالات بشان الطيران الروسي بين الوزارة والنقل الروسية حتى الآن، وما تم تداوله عن تقدم شركة طيران لارسال رجالات للمدن السياحية المصرية.

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة البحر الأحمر، إن الوزير طالب بتوفير تحليل إضافي تطلبه بعض الدول لسياحها أثناء المغادرة، مثل المانيا وسويسري وتم توفير التحليل مؤكدا أنه سيتم التنسيق بتواجد فرق طبية لسحب العينات من السياح المغادرين بفنادق سفاجا واستخراج تحليل ال pcr قبل مغادرتهم بيوم .