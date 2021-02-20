اليوم السابع
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وزيرا السياحة والطيران يتفقدان موقع إجراء تحليل لـ PCR بالغردقة

السبت، 20 فبراير 2021 05:13 م
وزيرا السياحة والطيران يتفقدان موقع إجراء تحليل لـ PCR بالغردقة الدكتور خالد العناني - وزير السياحة والآثار
كتب محمد أسعد

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خلال جولتهما بمدينة الغردقة اليوم السبت ، تفقد الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة والآثار ، والطيار محمد منار ، وزير الطيران المدني ، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، بالمطار ، والذي تم تخصيصه كموقع مؤقت لإجراء تحليل ال PCR للسائحين فور الوصول وغيره من التحاليل المطلوبة عند المغادرة وفقا لمتطلبات دولهم، والذي تم اختياره للحد من التكدس بالمطار، وذلك للحفاظ على الإجراءات الاحترازية المطبقة. 
 
وخلال الزيارة تم تفقد البنيه التحتيه للموقع ومدى التزام العاملين بتطبيق الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية ، وعقب الجولة اجتمع الدكتور خالد العناني مع العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها، وذلك للاستماع الي آراءهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل بالوزارة وتعظيم دورالمكاتب الاقليمية.
 
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الغردقة

وزارة السياحة والآثار

PCR

كورونا

مواجهة كورونا

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