اليوم السابع
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والدة أول مولودة في تأمين الإسماعيلية تختار اسم وزيرة الصحة لابنتها.. صور وفيديو

السبت، 20 فبراير 2021 10:42 ص
والدة أول مولودة في تأمين الإسماعيلية تختار اسم وزيرة الصحة لابنتها.. صور وفيديو السيدة بسمة سليمان قبل وضعها مولودتها
الإسماعيلية - السيد فلاح

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عبرت بسمة سليمان أول سيدة تضع مولودة داخل المجمع الطبى في الإسماعيلية، بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى له يوم الثلاثاء الماضي، عن سعادتها بكونها أول سيدة تلد فى منظومة الصحة الجديدة، مشيرة إلى أنها لقيت رعاية كبيرة من الفريق الطبى.
 

 

وأكدت بسمة، أنها أطلقت اسم "هالة" على نجلتها بعد ولادتها داخل مجمع الإسماعيلية الطبى، فى أول حالة ولادة قيصرية بعد افتتاح الرئيس السيسى له ، مقدمة الشكر لوزيرة الصحة ، والقيادات السياسية، على الانطلاق التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالإسماعيلية، مشيرة إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي، يعد صرحا طبيا عالميا. 

وأجرى الدكتور نادر اللبيدى استشارى النساء والتوليد أول عملية جراحية لولادة قيصرية بالمستشفى لسيدة فى العقد الثالث من العمر.

وقال الدكتور نادر اللبيدي، إن السيدة أطلقت اسم "هالة" على نجلتها، على اسم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بعد ما شاهدته من تطوير داخل مجمع الإسماعيلية الطبى وحسن استقبالها وتطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن السيدة خضعت للجراحة بغرفة العمليات المجهزة بأحدث التجهيزات، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحى الشامل ساعدت كثيرًا فى تخفيف العبء عن المواطنين والأطباء بعمل تنظيم بشكل أفضل للحالات.

وشارك فى جراحة الولادة القيصرية الدكتور محمد حسن أبوالنجا، إخصائى النسا والتوليد، والدكتور محمد صلاح سالم، نائب النسا والتوليد، والأطباء محمد عبدالحميد وأحمد عيسى إخصائى التخدير بإشراف الدكتور عادل حسان وكيل مجمع الإسماعيلية الطبى.

 

احد فرق التمريض بمستشفى المجمع الطبى
احد فرق التمريض بمستشفى المجمع الطبى

 

السيدة قبل وضعها المولودة
السيدة قبل وضعها المولودة

 

الفريق بغرفة العمليات
الفريق بغرفة العمليات

 

المولودة هالة
المولودة هالة

 

فريق الاطباء بالمجمع الطبى بالاسماعيلية
فريق الاطباء بالمجمع الطبى بالاسماعيلية

 

فريق الاطباء
فريق الاطباء

 

فريق التمريض بمستشفى المجمع الطبى بالاسماعيلية
فريق التمريض بمستشفى المجمع الطبى بالاسماعيلية

 


اول مولوده فى التامين الصحى

التامين الصحى بالاسماعيلية

التامين الصحى الشامل

سيدة تطلق اسم وزرة الصحة على مولوداتها

المجمع الطبى بالاسماعيلية

الاسماعيلية

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