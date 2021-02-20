هولندا تسجل 62 وفاة بكورونا وقبرص ترصد 107 إصابات

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عاودت الزيادة اليومية فى عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد فى نذرلاند (هولندا) إلى الانخفاض خلال اليوم الأخير، بعد 3 أيام متواصلة من الزيادة، وفقا لما أعلن المعهد الوطنى للصحة.

وقال المعهد - فى بيان، اليوم السبت - إن اليوم الأخير شهد تسجيل 62 حالة وفاة و4 آلاف و604 إصابات بـ"كوفيد-19"، ليرتفع إجمالى الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجلة فى نذرلاند منذ بداية التفشى إلى 15 ألفا و200 حالة، فيما وصل إجمالى الإصابات مليون و51 ألفا و965 حالة.

فيما أعلنت سلطات الصحة فى قبرص، اليوم السبت، تسجيل 107 حالات إصابة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، وعدم تسجيل وفيات جديدة بين المصابين بالفيروس.

وذكرت صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية عبر موقعها الإلكترونى إن اليوم الأخير شهد إجراء 31 ألفا و755 اختبارا للكشف عن الإصابة ب"كوفيد-19"، وهو ما يعنى أن نسبة الاختبارات الإيجابية بين إجمالى الاختبارات بلغ 34ر0 بالمئة. مما يرتفع إجمالى الإصابات بفيروس "كورونا" المسجلة فى قبرص منذ بداية تفشى الوباء فى مارس الماضى إلى 33 ألفا و153 حالة، توفت منها 229 حالة.