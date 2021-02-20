هل يمكن العودة إلى التجمعات العائلية بعد تلقى لقاح كورونا؟

كتبت إيناس البنا

تقترب عدد من دول العالم التي أطلقت برامج تطعيم واسعة ضد كورونا، منها الولايات المتحدة من مناعة القطيع تقريبًا بعد شهرين تقريبًا من إطلاق لقاح كورونا، حيث يتم تطعيم أكثر من مليون أمريكي يوميًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ولكن مع وجود جزء كبير من السكان ينتظرون التطعيم والأسئلة حول الانتشار بدون أعراض، يتساءل الأشخاص الذين تم تحصينهم: هل من الآمن مغادرة المنزل والتجمع مع العائلة والأصدقاء والسفر حتى بعد تلقى لقاح كورونا.

وبحسب موقع CNN الأمريكي قال الدكتور أنتوني فاوتشي في مؤتمر صحفي في يناير، إن الحصول على اللقاح ليس "تصريحًا مجانيًا" لـ "تنحية جميع إجراءات الصحة العامة" التي يكررها المسؤولون منذ بداية الوباء، مضيفا لا نريد أن يعتقد الناس أنه لمجرد تلقيحهم فإن توصيات الصحة العامة الأخرى لا تنطبق".

لكن هناك ضوء في نهاية النفق، حيث يقول خبراء الصحة إن اللقاحات يجعل الولايات المتحدة أقرب إلى مناعة القطيع وأقرب إلى تخفيف القيود والعودة إلى الوضع الطبيعي، وحتى ذلك الحين ، يمكن للتجمعات الاجتماعية والسفر بدون تدابير وقائية أن يعرض للخطر سرعة حدوث ذلك، وفقا لتقرير موقع " medicalxpress".

ماذا تقول البيانات عن لقاح كورونا والتجمعات الاجتماعية والسفر



قال أطباء علم الأوبئة والطب في كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا الأمريكية، إن البيانات تُظهر أن التجمعات الصغيرة تؤدي إلى انتقال العدوى حيث يميل الناس إلى التخفيف من احتياطات السلامة - مثل ارتداء القناع والتباعد الاجتماعي - حول الأصدقاء المقربين والعائلة.

حتى عندما يتم تطعيم الشخص ، يستغرق الأمر ما يصل إلى أسبوعين للوصول إلى أقصى مناعة ولا توفر أي طلقة حماية كاملة، تُظهر البيانات الحديثة أيضًا أن لقاحات كورونا قد تكون أقل فاعلية ضد متغيرات فيروس كورونا الجديدة ، خاصة تلك التي نشأت في جنوب إفريقيا وبريطانيا.

ويقول الخبراء إن السفر هو أحد أسرع الطرق لنشر فيروس كورونا ، ولسوء الحظ ، ما زلنا لا نعرف ما إذا كان لقاح كورونا يحمي من انتقال الفيروس أم لا.

بينما تشير الدراسات إلى أن اللقاحات فعالة ضد الأمراض المصحوبة بأعراض، لا يزال الباحثون يتعلمون تأثيرها على العدوى بدون أعراض، لهذا السبب ، يحذر مسؤولو الصحة من السفر غير الضروري حتى بعد التطعيم.

كيف يمكن حضور التجمعات الاجتماعية بأمان بعد التطعيم؟



ويقول خبراء الصحة إنه من السابق لأوانه حضور التجمعات الاجتماعية دون حماية.

وقالت الدكتورة ساريتا شاه ، الأستاذة المساعدة في قسم الصحة العالمية وعلم الأوبئة والأمراض المعدية في جامعة إيموري ، إنه إذا كان على الناس أن يجتمعوا، فيجب عليهم تقليل المخاطر من خلال التواجد في الخارج ، وارتداء القناع والتباعد الاجتماعي.

كيف يمكنني السفر بأمان؟



قد يكون السفر في الربيع ممكنًا إذا تم ذلك بأمان وكان المسافرون على دراية بالمكان الذي يتجهون إليه ومن يرون، ويجب على الناس تجنب السفر إلى منطقة تزداد فيها العدوى وزيارة أحبائهم المعرضين للإصابة بمرض خطير