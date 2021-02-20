هل تشكل ابنة صدام حسين حكومة ظل خارج العراق؟ رغد صدام ترد.. فيديو

علقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، على سؤال -ضمن سلسلة حلقات حوارية لها، تذاع هذه الأيام على قناة العربية- بشأن احتمالية تشكيل "حكومة ظل" عراقية خارج العراق بقيادتها، بالقول: "كل شيء وارد" .
هناك في #العراق من لا يتمنى لحد الان عودتنا.#رغد_صدام_حسين في لقاء حصري مع العربية. @RghadSaddam@sohaib pic.twitter.com/YURw8kLmbF— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 20, 2021
وتفصلا، ردت رغد صدام حسين على هذا السؤال، قائلة: "كل شيء وارد في المرحلة التي نحن فيها وفي المراحل القادمة، وكل شيء وارد في الساحة السياسية العراقية، وسأكتفي بهذا القدر".
وأضافت: "لماذا نستبق الأمور، لكل حادث حديث، نشوف ربنا شكاتب، وشنو القادم، ورح نشوف القادم.
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