هل تشكل ابنة صدام حسين حكومة ظل خارج العراق؟ رغد صدام ترد.. فيديو

كتب مصطفى عنبر

علقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، على سؤال -ضمن سلسلة حلقات حوارية لها، تذاع هذه الأيام على قناة العربية- بشأن احتمالية تشكيل "حكومة ظل" عراقية خارج العراق بقيادتها، بالقول: "كل شيء وارد" .

وتفصلا، ردت رغد صدام حسين على هذا السؤال، قائلة: "كل شيء وارد في المرحلة التي نحن فيها وفي المراحل القادمة، وكل شيء وارد في الساحة السياسية العراقية، وسأكتفي بهذا القدر".

وأضافت: "لماذا نستبق الأمور، لكل حادث حديث، نشوف ربنا شكاتب، وشنو القادم، ورح نشوف القادم.